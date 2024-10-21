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Darren頒金鐘「全身緊繃」：比入圍緊張 親自設計戰袍展才華

Darren邱凱偉（左）、鍾欣凌連袂擔任金鐘頒獎嘉賓。（杰威爾音樂提供）Darren邱凱偉（左）、鍾欣凌連袂擔任金鐘頒獎嘉賓。（杰威爾音樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Darren」邱凱偉前天（19日）擔任金鐘59頒獎嘉賓，和《我的婆婆怎麼那麼可愛》的媽媽鍾欣凌合頒迷你劇集（電視電影）男配角、女配角獎與編劇獎。他笑說當頒獎人比先前入圍的心情還要緊張，不斷和搭檔鍾欣凌電話討論，在後台準備時也一直重複排練，深怕唸錯或漏唸得獎者的名字。兩人在台上的互動笑翻一票網友，直呼：「很有默契、非常可愛。」

Darren邱凱偉（左）、鍾欣凌連袂擔任金鐘頒獎嘉賓。（杰威爾音樂提供）Darren邱凱偉（左）、鍾欣凌連袂擔任金鐘頒獎嘉賓。（杰威爾音樂提供）

Darren邱凱偉頒獎禮服袖扣藏小巧思。（杰威爾音樂提供）Darren邱凱偉頒獎禮服袖扣藏小巧思。（杰威爾音樂提供）

自從接獲頒獎邀約後，Darren便開始期待這場盛會，為了表示對獎項的重視，身兼視覺傳達設計師身份的他，耗時約兩週時間，親自設計自己的服裝，這也是繼金鐘56之後，再度與黑禮帽西服主理人董彥秀合作，聯手訂製打造自己的金鐘禮服，落地背心與大墊肩的設計更讓他氣質與眾不同。

Darren邱凱偉親自設計頒獎禮服。（杰威爾音樂提供）Darren邱凱偉親自設計頒獎禮服。（杰威爾音樂提供）

Darren表示：「能有機會將表演藝術加上自己喜歡的服裝元素跨界設計在這次59屆金鐘獎頒獎典禮上覺得很榮幸也很開心。」注重細節的他額外藏了個小心思，特別挑選有場記板圖案的袖釦向所有為戲劇努力的夥伴們致敬。

Darren邱凱偉親自設計頒獎禮服。（杰威爾音樂提供）Darren邱凱偉親自設計頒獎禮服。（杰威爾音樂提供）

今年除了解鎖頒獎人身份，Darren也參與了許多作品的拍攝，同時期許自己在戲劇上能夠更突破，期待明年也能與優秀的演員們在金鐘一較高下，一起邁向下一個里程碑。

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