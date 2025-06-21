不藏了！王力宏公開「超帥雙胞胎弟弟」 全場看傻眼

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王王力宏昨晚舉辦「最好的地方」巡迴演唱會，力邀與他神撞臉的香港男星李治廷擔任嘉賓，兩人驚喜同框讓粉絲驚呼是「力宏宇宙」，演出後王力宏也說：「謝謝我的異父異母的雙胞胎，這真的挺像的，這個機率。」

王力宏（左）、李治廷驚喜合唱。（翻攝微博）

昨晚李治廷才出場，王力宏就看著螢幕說：「鏡頭是不是有點問題了？怎麼重疊兩個畫面了？還是我的眼睛錯了？」李治廷則接話：「可能是AI啊！現在AI特別厲害，換臉的技術特別可怕。」

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李治廷助陣王力宏，與前輩合唱了《我依然愛你》、《One World One Dream》，王力宏也忍不住笑問李治廷：「一直有人說我們兩個長得很像，我們也認識很久了，你覺得呢？真的像嗎？」滿場歌迷看傻眼，尖叫聲不斷。

王力宏（左）開唱，與他神撞臉的李治廷擔任嘉賓。（翻攝微博）

其實李治廷出道時就被封為「小王力宏」，16歲時就被說跟王力宏長得很像，忍不住透露：「我大學那年想說一定要看一次你的演唱會，當時我看的現場是蓋世英雄演唱會，印象非常深刻，所以今年能站在你的演唱會的舞台上、唱著你的歌，真的是莫大的榮幸。」

王力宏正在舉辦「最好的地方」巡迴演唱會。（翻攝微博）

王力宏演唱會後開心發文：「哥哥弟弟表演『撞臉秀』，今天的特別嘉賓李治廷，有驚喜到你嗎！」李治廷也回應：「感謝二哥的邀請，很開心可以在你的演唱會上一起唱歌。」

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