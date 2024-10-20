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娛樂 最新消息

滴妹手搖飲店沒騙人！真的「再睡5分鐘」 網一看照片懂了

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「滴妹」都冠伶，創辦手搖飲料店「再睡5分鐘」，甫開幕即迅速竄紅，經營至今已累積多家分店。日前有一位網友，在社群上分享一家分店的店面照，讓他發文表示「這招牌沒騙人，但可能超過5分鐘」，網友一看圖瞬間懂了。

滴妹開立的手搖飲店「再睡5分鐘」話題十足。（翻攝自IG）滴妹開立的手搖飲店「再睡5分鐘」話題十足。（翻攝自IG）

一名網友日前在社群上公開「再睡五分鐘」一家分店店面照，並表示：「這招牌沒騙人，但可能超過5分鐘。畫面中只見2名民眾在店面門口，占用公用座椅上熟睡，加上有些私人物品，可見熟睡時間超過5分鐘。

「再睡五分鐘」某家分店門口，2民眾熟睡照在網上瘋傳。（翻攝自Threads）「再睡五分鐘」某家分店門口，2民眾熟睡照在網上瘋傳。（翻攝自Threads）

照片一出讓許多民眾笑了出來：「超好笑！我也有發。」、「他們睡得很賣力，這樣會有薪水嗎？」、「這畫面的話題敢跟梗太強了。」但也有些網友認為樓主隨意拍攝、網友隨意嘲笑不妥：「有沒有道德？」、「不要拿別人的傷痛來取笑。」、「有什麼好笑的？」

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