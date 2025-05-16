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娛樂 電視

許光漢倒數3個月退伍！盤點5位「入伍也精彩」男星

羅子秦／核稿編輯

〔記者蕭方綺／綜合報導〕檢警繼藝人王大陸之後再度展開偵查，第二波「閃兵藝能團」收網果然發現多名藝人涉案，包括威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。但在一片「閃兵」疑雲中，演藝圈也有不少男星選擇在事業巔峰期入伍，用行動證明擔當，甚至還透過軍旅生活磨練心性，讓大眾對服兵役改觀，本報盤點許光漢、陳奕、林志穎等5位入伍生活也精彩的男星。

許光漢服役時在內政部舉行「113年下半年全國替代役績優單位及役男表揚大會暨役男捐血達到4,000萬C.C.宣導活動」演唱。（資料照，記者塗建榮攝）許光漢服役時在內政部舉行「113年下半年全國替代役績優單位及役男表揚大會暨役男捐血達到4,000萬C.C.宣導活動」演唱。（資料照，記者塗建榮攝）

許光漢以《想見你》等風靡亞洲，去年更接拍韓劇，不過卻在最紅之時，去年8月20日低調入伍，還有3個月才會退伍。他入伍後與同袍相處融洽，積極參與各項課程，也擔任公益大使團壓軸表演，每回表演影片曝光，總激起一陣討論，有網友形容：「他怎麼可以把表演制服穿得像名牌！」

許光漢倒數3個月退伍！盤點5位「入伍也精彩」男星陳奕2020年服替代役。（翻攝自IG）

而陳奕2020年服替代役，被分派至新北市民政局兵役徵集科，當時正值疫情期間，他以演員專業拍攝《疫拳超人》、《防疫英雄》、《防疫線上祈福》等多部宣導影片，還實際投入各項防疫工作，像是包裝居家關懷包、口罩、文宣等，還曾經輪值居家檢疫關懷中心的接線員，甚至獲得內政部頒發全國70名績優役男獎項。

鄭元暢曾在海巡署服役。（資料照，記者吳昇儒攝）鄭元暢曾在海巡署服役。（資料照，記者吳昇儒攝）

鄭元暢2012年8月入伍，被分發至海巡署服役。服役期間，他曾參與查緝走私香菸的行動，甚至持槍支援，展現專業的軍事訓練成果。此外，他在服役期間舊傷復發，髖關節骨膜破裂，必須動手術住院9天，之後還得拄著拐杖走路長達3個月，仍堅持服滿兵役。

明道（前）2012年在國慶大典的三軍儀隊表演操槍，慶幸沒掉槍。（資料照，記者方賓照攝）明道（前）2012年在國慶大典的三軍儀隊表演操槍，慶幸沒掉槍。（資料照，記者方賓照攝）

明道11年內唸了5所大學，到31歲遲遲沒服兵役，引發社會爭議，後來他化危機為轉機，自願加入陸軍儀隊，接受嚴格的體能及操槍訓練，一掃「閃兵」陰霾，最後也光榮退伍，退伍後曾接受訪問：「真的也沒辦法解釋，或也沒辦法覺得說，現在大家覺得我不閃兵，我就很開心沒有這樣，我只是做一件我該做的事。」

林志穎。（資料照，記者胡舜翔攝）林志穎。（資料照，記者胡舜翔攝）

林志穎在20歲最紅時決定去當兵，當時兵役一當就是2年，他1994年11月16日入伍，並加入藝工隊，他曾透露，「剛開始在軍中表演真的是被噓爆，讓我難過了一陣子，我心想大家都是同袍何必呢？我就改變自己，第一首歌下台跟大家擊掌握手，唱到第二首大家變成幫我打拍子，不再有深沉噓聲，這真是很有趣的舞台經驗」。

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