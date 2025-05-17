蔣家第四代進軍中國 蔣友柏遭批「不用心」親上火線回應

蔣友柏進軍中國社群小紅書。（翻攝自小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔣友柏為蔣家的第四代、蔣經國的第4孫、橙果設計創辦人，昔日與女星林姮怡結婚育有一雙兒女，卻因被爆與女助理莊涵雲關係過從甚密，2018年兩人黯然離婚。如今，蔣友柏重返鎂光燈焦點，正式進軍中國社群平台，展開全新數位行銷之路，沒想到才剛更新第二支影片，就意外掀起網友兩極反應。

蔣友柏近日進軍中國社群平台小紅書，不僅展現個人生活態度，還親自分享收藏故事，他透過影片大方開箱自己的衣櫃，介紹所收藏的私人物品，並直言，「收藏品？還是奢侈品？其實每一件收藏的東西背後都有沒說出口的故事。」不過影片上線後，卻有網友在留言區批評技術問題，直指，「營運能不能用點心？這支影片兩個背景音樂重疊，太影響觀感了！」

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對於外界指教，蔣友柏非但沒有惱怒，還親自回覆該則留言，「上傳問題，還不太會玩，我研究一下。」謙虛態度立刻獲得不少粉絲力挺，紛紛給予正面回饋，「做得很好了」、「初次嘗試已經很棒了」、「生活分享最真實！」顯見其親民作風，反而拉近了與網友們之間的距離，意外圈粉不少。

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