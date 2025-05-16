歐陽娜娜一席話 連中國人都佩服：果然厲害

歐陽娜娜受邀成為「江西吉安文化旅遊大使」。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人歐陽娜娜近年深耕中國演藝市場，陸續參加多個綜藝節目、真人秀，每次中國官媒《央視新聞》需要人表忠心的時候，她也經常以最速方式轉發。日前歐陽娜娜受邀成為「江西吉安文化旅遊大使」，她到江西南昌市參加演唱活動的時候，台上一番話讓中國網友也忍不住佩服：「統戰部請的代言人吧」。

歐陽娜娜成為吉安文化旅遊大使後，不忘在台上感謝「江西台辦主任、處長」，遭譏官腔。（翻攝自IG）

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日前歐陽娜娜參加在南昌舉行的「限定情書古典跨界音樂會」，這也是她首次回到中國祖籍江西演出，她、媽媽傅娟、姊姊歐陽妮妮三人同行。她同時出席「吉安文化旅遊大使」聘任儀式，被文旅局長暱稱為「吉安的女兒」，歐陽娜娜上台時，熱情說：「每次回到這裡都有一種家的感覺，希望讓大家看到吉安的美好」。之後，歐陽娜娜也分享自己在江西親戚也都到現場，約有10～20位，讓她覺得心情更加興奮。

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特別值得注意的是，歐陽娜娜成為吉安文化旅遊大使後，不忘在台上感謝「江西台辦主任、處長」，連中國人都驚呆了，忍不住在網路留言：「這麼官方辛苦了」、「怎麼那麼官腔」。

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