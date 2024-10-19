體重破百大蛇丸玩滑水道太恐怖！巨大水花宛如炸彈

大蛇丸公開玩滑水道的影片，巨大的水花及聲響讓網友全嚇到。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅大蛇丸以YTR團體「狠愛演」的一員走紅，頻道停更後轉戰自己的頻道，風格多元的他擁有不少粉絲。近期剛宣布終於擺脫31年母胎單身的大蛇丸，昨（18）日在社群公開玩滑水道的影片，巨大的水花及聲響讓網友們全嚇到直呼，「替滑水道捏了一把冷汗」。

大蛇丸從溜滑梯落入水中時，濺起超巨大的水花，影片的最後他從水中站起來露出得意笑容，玩得不亦樂乎。（翻攝自IG）

體重破百的大蛇丸近期正在挑戰「減肥到99公斤」活動，每天都會更新戰況，昨（18）日他上傳玩滑水道的影片，只見他高速從溜滑梯滑出，落入水中時濺起超巨大的水花，幾乎淹沒整個畫面，大蛇丸在影片的最後從水中站起來露出得意笑容，玩得不亦樂乎。

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影片曝光後，網友留言：「替滑水道捏了把冷汗」、「為啥花一樣的錢，蛇丸的特別好玩」、「把滑水道玩成笑傲飛鷹也只有蛇丸了」、「這速度怎麼看起來那麼像G5」、「我以為深水炸彈來了」。

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