何如芸突曬嫩照「撞臉蔡依林」 興奮喊：難忘的23歲

何如芸年輕時撞臉蔡依林。（翻攝自何如芸臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕55歲的何如芸出道已超過30年，她昨（18）日驚喜曬出23歲時的青澀嫩照，回顧過往在中國拍戲的點滴，透露當時整整4個月都沒有回家。照片一出，立刻吸引網友直喊：「以為蔡依林！」

何如芸1992年在中國江蘇揚州拍攝《梅花二弄-鬼丈夫》，飾演小珮一角受眾人喜愛，她驚喜曬出劇照，興奮喊「難忘的23歲」，並透露當年因沒有直航班機，所有來往都要在香港轉機，飛一趟往往耗時一天，「一個新演員劇組只會給一次來回機票，考量酬勞稀少來回不易，整整四個月我都住在揚州沒回家」。

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何如芸23歲在《梅花二弄-鬼丈夫》中演出小佩一角。（翻攝自何如芸臉書）

何如芸也說，即使該戲拍完多年，仍有個「鬼丈夫」群組，直到前2年碰巧在台北遇見李志希，才加進群。網友看了何如芸年輕時的照片，紛紛留言，「我小時候有看！小佩超可愛」、「從以前美到現在」、「和蔡依林好像」。

何如芸曬出年輕嫩照。（翻攝自何如芸臉書）

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