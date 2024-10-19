盤點戲劇金鐘7大亮點！楊謹華八度入圍搶金 賈靜雯「網內互打」郭雪芙

〔記者蕭方綺、李紹綾／台北報導〕第59屆戲劇節目類金鐘獎頒獎典禮，今晚將在台北流行音樂中心登場，今年入圍的台劇樣式多元，入圍超過十項的《八尺門的辯護人》、《不夠善良的我們》、《有生之年》全是叫好又叫座的作品，每個劇組都來勢洶洶，評審想必傷透腦筋。除了獎項競爭激烈，主持人與表演也是一時之選，本報盤點七大亮點不容錯過。

吳慷仁在《有生之年》飾演的高嘉岳瀟灑不羈。（TVBS提供）

1. 吳慷仁「不是一個人」後搶戲王寶座

曾拿下金馬、金鐘雙影帝的吳慷仁以《有生之年》再拿金鐘戲王門票，雖然他臨時因故取消出席金鐘典禮，但這回對上傅孟柏、柯叔元、劉俊謙和曾敬驊，是否會得獎將是一大看點。而他近來話題多，除了簽約中國經紀公司「不再是一個人」，在中國國慶發文祝賀，還傳出他首部中國戲劇的女主角孫儷因他「立場問題」罷演，引發許多網友熱議。

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林依晨（左）、許瑋甯在《不夠善良的我們》戲裡廝殺到戲外。（資料照，記者陳奕全攝）

2. 實力相近死亡之組

今年迷你劇戲后之爭堪稱「死亡之組」，5位入圍者實力相當接近，包括老將林依晨、許瑋甯和楊貴媚，以及連續三年入圍金鐘獎的楊富江，和首次演出電視劇，就讓人印象深刻的新生代演員雷嘉汭。其中林依晨早已手握2座金鐘戲后獎盃，和許瑋甯在《不夠善良的我們》從戲裡情敵關係，一路纏鬥到戲外的后冠廝殺，各有其擁護者。

李銘順（右）和李銘忠第一次面對兄弟廝殺的獎項爭奪戰。（公視提供）

3. 賀軍翔痛甩性醜聞 迎戰李氏兄弟檔

賀軍翔在入圍名單公佈前就甩掉性醜聞污名，在《不夠善良的我們》將熟男的心境演繹到位，不同於過往花美男形象，這回被大批網友打趣稱「撞臉侯友宜」的成熟魅力中年男子算是他生涯角色，非常迷人，也是他出道21年首度入圍金鐘。

而他將對上曾拿下3座金鐘獎的李銘順，以及二度入圍金鐘的李銘忠，李銘順在《八尺門的辯護人》飾演原住民公設辯護人，角色厚度和張力都非常高；而李銘忠在《夜盲》是個有夜盲的古蹟修復師，對角色的所做出的反應很強，實力都不容小覷。

賈靜雯（左）演出老公修杰楷製作的戲劇《此時此刻》，拿到戲后門票。（資料照，記者陳奕全攝）

4. 賈靜雯、郭雪芙1集戲份對戰長劇集搶戲后

雙金影后賈靜雯和出道16年、首度入圍金鐘的郭雪芙以《此時此刻》拿到戲后入場券，2人除了「網內互打」之外，她們主要戲份各自都僅有1集，卻因今年賽制更改必須改報長劇集，對上曾獲金鐘戲后的楊麗音、楊貴媚，以及入圍4次的常客方宥心，3人繳交出來的作品都超過10集篇幅，具有更完整故事主軸及敘事脈絡，相當考驗評審的標準。

楊謹華實力堅強，八度入圍金鐘。（資料照，記者王文麟攝）

5. 楊謹華的珍珠項鍊

楊謹華的精湛演技有目共睹，但她的金鐘之路卻相當不順遂，2016年她在《一把青》詮釋的師娘呼聲極高，敗給《必娶女人》柯佳嬿，之後再以《鏡子森林》角逐戲后，又敗給《想見你》的柯佳嬿，且雙方僅有1票之差，接著以現象級影集《華燈初上》的蘇媽媽1票之差敗給《四樓的天堂》謝盈萱，讓人聞之扼腕。

她被封為金鐘最大遺珠，曾自嘲：「很感謝上帝在每次宣布得獎名單的時候都留了顆珍珠給我，我都快有串珍珠項鍊了！」今年她憑藉《不良執念清除師》八度拿到金鐘門票，上帝是否再遞給她珍珠，已是全民關注焦點。

姚淳耀為金鐘主持費盡心力。（資料照，記者陳奕全攝）

6. 姚淳耀首接典禮主持棒

典禮主持人由金鐘獎雙料得主的姚淳耀接下，他也向曾主持金馬獎的「學姐」謝盈萱討教主持秘訣。而典禮表演陣容也是一大看點，戲劇類典禮則有兩段表演，其一是金曲歌王HUSH合作金曲獎最佳專輯製作人陳君豪演出，其二的「最佳戲劇原創歌曲演唱」也是往年最受歡迎的演出，由金曲歌后孫盛希與陳勢安合作演繹。

梁修身透露在得知拿到特別貢獻時，內心百感交集。（台視提供）

攝影師黃柏雄2年前不幸於工作中殉職，引起業界提高工安意識及職災預防。（翻攝自臉書）

7. 梁修身、「雄爺」黃柏雄獲特別貢獻獎

76歲梁修身和攝影師黃柏雄獲特別貢獻獎，梁修身曾獲金鐘戲王肯定，也曾入圍最佳編劇、導演獎，幕前幕後都有卓越貢獻。他的兩個兒子梁赫群、梁正群是否會和他在典禮上合體，令人期待。

而攝影師黃柏雄被業界暱稱「雄爺」，15歲入行從事攝影，2015年進入香港劇組，並將所學技術、能力帶回台灣，是劇組不可或缺的強心針，2年前不幸於工作中殉職，享年40歲，引起業界提高工安意識及職災預防。

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