《群山》金鐘6項入圍強奪3獎 導演欣慰：這是高成本、高風險的節目

〔記者侯家瑜／台北報導〕第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨於台北流行音樂中心圓滿落幕，搶下「6項入圍」的《群山之島與不去會死的他們2》最終拿下「人文紀實節目獎」、「節目類聲音設計獎」、「節目類攝影獎」三項獎，節目播出3年終於在今年大豐收。

《群山之島與不去會死的他們2》拿下3獎。（攝影新聞組攝）

導演程紀皓上台時忍不住感嘆，原來歷屆得獎者看的是這個場面，「謝謝評審肯定，節目在拍攝上很不容易，這是高成本、高風險的節目。」他也提到這一段時間有不少台灣登山高手離世，「我們留下來的人會更珍惜彼此的緣分，更努力的繼續活著，創造更棒更美的影像。」

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由大霈、馬大元醫師主持的《換個爸媽過幾天》也於本次拿下「少年節目獎」、「節目創新獎」兩項獎；用單車騎出三料入圍的「哈林」庾澄慶，也在激烈競爭中拿下「益智及實境節目主持人獎」；而雙料入圍「綜藝節目主持人獎」、擁有超高贏面的的吳宗憲雖然都摃龜，但仍拿下「最具人氣節目獎」，成績斐然。

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