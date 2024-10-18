《還珠格格》容嬤嬤88歲近況曝 搭公車被拍「1暖舉」網讚爆

李明啟飾演容嬤嬤令觀眾印象深刻。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國88歲演員李明啟出道多年，在瓊瑤經典電視劇《還珠格格》中飾演「容嬤嬤」，劇中陰險狠毒的模樣令觀眾印象深刻。如今淡出螢光幕多年，日前被網友捕捉到搭公車的畫面，意外曝光了她的近況。

李明啟近況曝光。（翻攝自小紅書）

近日有網友在社群上曬出李明啟的近照，提到自己在搭公車上班的途中巧遇李明啟，可見她身穿紅色外套，雖然頭髮花白，但氣色看起來相當好，更透露李明啟在公車上會細心提醒其他年老乘客要握好扶手、注意安全，十分親民的模樣讓原PO大讚，「這樣的容嬤嬤實在太可愛啦！」

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貼文曝光，立即吸引不少網友朝聖，「太可愛了李老師」、「老太太一定要身體健康喔」、「喜歡李明啟老師，演技一流，私下和藹可親」。事實上，先前在同一部劇飾演「五阿哥」的小虎隊成員蘇有朋舉辦演唱會，李明啟才驚喜現身力挺，讓不少劇迷感動直呼，「這簡直就是還珠格格的夢幻聯動啊」。

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