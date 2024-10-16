〈春天的花蕊〉作曲家詹宏達病逝 胞兄詹宏志慟別

網路家庭PChome董事長詹宏志（右）悼別胞弟詹宏達（中）。（翻攝自詹宏志臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前總統陳水扁競選歌曲〈春天的花蕊〉作曲者、網路家庭PChome董事長詹宏志胞弟詹宏達，不幸於15日清晨05:56因肝癌病逝，享壽68歲。

文化部長李遠昨晚在臉書發文悼念，盛讚詹宏達創作〈春天的花蕊〉是他有生之年「聽到最美的台語歌曲」，對詹宏達充滿感謝與尊敬，「相信此刻他已經很安詳在天堂彈著鋼琴。」

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詹宏志昨也悲痛發聲：「胞弟、音樂家詹宏達（1957-2024）今天早上因肝癌病逝了，他是聰明、善良、天真的人，一生奉獻在音樂與教會，他的音樂創作、他的教學、他的演出，都讓家人佩服.......宏達，你一路好走，我們都會記得你。」

音樂家詹宏達不幸於15日病逝。（資料照）

詹宏達1957年出生於基隆七堵，擔任過資深藝人崔苔菁、潘麗麗、李靜美、王海玲等人的專輯製作，後參與製作獨立廠牌水晶潘麗麗《畫眉》，拿下生平第一座金鼎獎，同年滾石唱片發行〈春天的花蕊〉，成為當年度排行金曲，至今發表台語流行歌曲逾150首，合唱與管弦樂曲50首。

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