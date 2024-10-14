才參加蕭敬騰世紀婚禮！詹仁雄深夜出事 遭爆跌倒昏迷送醫

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰昨晚與經紀人老婆Summer在台北補辦浪漫婚宴，現場星光熠熠，包括舒淇、胡瓜、小S、賈靜雯、徐若瑄、周興哲等數十名藝人出席見證幸福，製作人詹仁雄受邀出席驚傳意外，被目擊離場前摔傷，搭上救護車送醫。

詹仁雄。（本報資料照）

老蕭當年自選秀節目《超級星光大道》發跡出道，當時擔任節目製作人的詹仁雄，可說是老蕭的人生貴人。

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徐若瑄、舒淇與賈靜雯在婚禮玩自拍，詹仁雄意外入鏡。（翻攝臉書）

昨天詹仁雄帶著嫩妻小Mei參加老蕭的婚禮，一路狂歡到晚上11點多，未料離場前卻跌倒掛彩，他的下巴血流不止，被目擊搭上救護車，在老婆的陪伴下至內湖三總接受治療。

至於目前的傷勢，詹仁雄公司同事回應，「他真的沒事，皮肉傷而已，訊息還能跟大家開玩笑，謝謝大家的關心」，他的秘書也表示：「人沒事，謝謝大家，辛苦各位媒體大哥大姐。」據悉詹仁雄僅是皮肉傷，並沒有大礙。



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