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郭雪芙新戀情曝光 被目擊十指緊扣捲髮老外

郭雪芙昨出席芭蕾舞鞋品牌記者會。（資料照，Repetto提供）郭雪芙昨出席芭蕾舞鞋品牌記者會。（資料照，Repetto提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕郭雪芙以《此時此刻》角逐第59屆電視金鐘戲后，昨出席芭蕾舞鞋品牌記者會，坦言紅毯戰袍還沒選定，被喊話走火辣路線，笑說：「我努力，希望可以再瘦一點。」希望自己當天不要出糗、不要跌倒、不要講錯話。

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2022年，郭雪芙和王子合作電影《山中森林》爆愛火，後來戲散人散，去年初到北海道滑雪，大方同框曾傳緋聞蔡凡熙，但都不見真命天子出現，《CTWAN》直擊日前郭雪芙與蓄著長捲髮的外國男子十指緊扣，被疑新戀情。

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當晚郭雪芙和袁艾菲夫妻相約用餐，蓄著長捲髮外國男子身高比郭雪芙略高，臉上鬍渣茂盛，衣著休閒輕鬆，外貌有著書卷氣。重點來了，飽餐後郭雪芙與老外十指緊扣，甜蜜地走出餐廳，不僅臉上滿面春風，口罩底下藏不住笑意，關係非常曖昧。

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去年郭雪芙出席活動表示將出國遊學3個月，更透露跑去算塔羅牌，指她有機會異國戀，當時她說：「如果可以在國外遇到不知道她是藝人、單純喜歡她的人，也滿好的。」沒想到就被直擊和外籍男子十指緊扣，外界也相當好奇2人真正關係。

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