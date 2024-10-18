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娛樂 電視

金鐘59》謝哲青5度入圍首鍍金 留下3個錦囊全是「他」

謝哲青獲得生活風格節目主持人獎，由老婆李艾霖上台代領。（三立提供）謝哲青獲得生活風格節目主持人獎，由老婆李艾霖上台代領。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝哲青以《青春愛讀書》獲金鐘59生活風格節目主持人獎，這是他第5度入圍、首次鍍金，但他人在波蘭邊境採訪，由經紀人老婆李艾霖代為領獎，她在台上感動落淚，表示節目第8年了，老公謝哲青最愛的三件事就是閱讀、旅行、主持節目：「謝謝大家給他這個機會，哲青每一年都說，如果能得到這個獎，看到你們（觀眾）開心，他更開心。」

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李艾霖在後台受訪，表示謝哲青完全沒想過會得獎，所以沒準備感言就出國了，剛剛和老公聯絡上，並分享喜訊，「我跟他說『你得獎了！』他跟我說『妳今天一定很美。』」

李艾霖笑說謝哲青沒有準備謝詞就去波蘭了。（攝影新聞組攝）李艾霖笑說謝哲青沒有準備謝詞就去波蘭了。（攝影新聞組攝）

原本謝哲青想找好友浩子代領，李艾霖說：「他出門的時候，留了三個錦囊給我，第一個打開是『萬一得獎的話，找浩子幫忙』，第二個是『找謝炘昊（浩子本名）』，第三個是『找謝炘昊跟浩子』。」讓她哭笑不得。

然而浩子也說：「如果上去幫領獎，要戴一串珍珠項鍊代替哲青得獎，因為哲青入圍了很多年，把過往的遺珠串成項鍊戴上台。」但謝哲青最後還是希望太座上台領獎，李艾霖分享，領完獎後在後台遇到浩子，兩人有大力擁抱互道恭喜，浩子還跟她說：「等哲青回來，再幫他好好慶祝。」

不少觀眾發現，李艾霖氣質好，外貌神似女星謝欣穎，李艾霖聽到後開心說：「這是我的榮幸，謝謝。」

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