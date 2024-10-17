大蛇丸與女友「全聯買菜認識」 戀愛細節曝光：還沒同床！

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber大蛇丸9月宣布擺脫維持31年的單身生活，並曬出與女方舉著「我女友啦」紙板的合照，喜獲各方祝福。他近日在節目透露，認識另一半的地點是在全聯，而且「從認識到交往大概是快兩個月」，他也曝光兩人戀愛細節。

大蛇丸曝光與女友戀愛細節。（翻攝自臉書）

大蛇丸日前在泱泱的節目上指出，自己和女友是在全聯買菜認識的，從認識到交往的時間是2個月，他還自爆，至今仍未跟女友同床過。然而，被問及打算何時一起過夜時，他回應，女友仍和媽媽住在一起，需等到對方家人接受他再說，「我想這個時間可以再長一點，大概一年、半年左右。」

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至於公開戀情的原因，大蛇丸透露，一開始其實不想公開，但為了給女友安全感，雙方商量過後，他決定宣布脫單，但不揭露女方的身分和長相，這樣就不會影響到對方的私生活。

大蛇丸還真情地說，就算未來遇到更喜歡的人，也不會拋棄現任女友，他認為，現任女友在他可能不是很好的情況下，就願意跟他在一起，這件事讓他非常感動，「不是在我瘦身完成，甚至是功成名就的時候，她就願意待在我身邊，我覺得這樣的女生適合跟我長期走下去。」不過，他也坦言，若是女友遇到更喜歡的人，「我願意放她走」，因為他希望對方能夠快樂。

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