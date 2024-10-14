台灣珍奶被偷走！ 漫威男星劉思慕怒了

劉思慕（左）日前在真人實境秀節目《龍穴》質疑魁北克商人推出珍珠奶茶產品，沒有尊重亞洲或台灣起源。（翻攝自Dragons' Den臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕漫威男星《尚氣》劉思慕（Simu Liu）日前在加拿大真人實境秀節目，質疑2位帶著新品牌罐裝珍珠奶茶產品的加拿大魁北克商人，沒有尊重珍奶的亞洲或台灣起源，質疑宣傳手法根本是「文化挪用」，他率直批判和對珍奶「真愛」表現，連日來在網路引起發酵，外界更是一片叫好。

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加拿大廣播公司（CBC）真人實境秀《龍穴》（Dragons' Den）日前邀劉思慕擔任客座嘉賓，10日播出最新一集節目，劉思慕看到2位商人推出全新商品罐裝珍珠奶茶，態度從原先打趣嬉鬧，很快變得嚴肅，節目上，劉思慕明確說出個人看法，並對這起商業手法不以為然。

漫威男星《尚氣》劉思慕外型帥氣。（翻攝自劉思慕IG）

該品牌老闆一開場信心滿滿推銷產品，聲稱將這種流行亞洲飲料轉變為健康方便的即飲體驗，並為珍奶產業開創出含酒精即飲珍奶和爆漿珍奶隨手拿新包裝，但劉思慕隨即質疑產品缺乏亞洲代表，有「文化挪用」之嫌。

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劉思慕說：「這裡存在文化挪用問題，它套用了珍奶很明顯的亞洲身份，卻只說是『把它變得更好』，我對這種事有意見。」

劉思慕更進一步追問：「你們對這種風靡全球的亞洲飲料有什麼樣的尊重？你們的茶也有這樣的尊重嗎？這樣的尊重存在於你們的產品開發中嗎？你們的員工是誰？你們的股權結構可以看出這樣的代表嗎？」

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而廠商隨即辯稱，流行多年的珍奶已不再是「道德產品」，接著強調產品合作夥伴之一在台灣，所以他們產品有「文化連結」，劉思慕則回應，他想從包裝上找到來自台灣，也希望自己的投資可以「扶持少數族裔企業家」，但他完全沒有看到出處，最後表態不會參與投資。

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