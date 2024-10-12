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娛樂 最新消息

張友驊跌倒昏迷8天不醒離世 30日舉辦告別式

首次上稿 10-11 22:27
更新時間 10-12 05:50

張友驊在山陀兒颱風襲台期間外出散步，傳出不慎在花圃跌倒重創頭部。（本報資料照）張友驊在山陀兒颱風襲台期間外出散步，傳出不慎在花圃跌倒重創頭部。（本報資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕名嘴張友驊本月3日晚間不慎跌倒，頭部受到重創，緊急送醫搶救，媒體人陳琴富11在臉書緬懷好友張友驊，證實張友驊逝世消息，享壽69歲，據悉告別式將訂於10月30日舉行。

相關新聞：張友驊驚傳辭世享壽69歲！媒體人陳琴富證實：兄弟走好

陳琴富與張友驊認識至今超過四十年，發文提及颱風天看到新聞快報得知對方跌倒昏迷，之後前往醫院探望數次，提到週日（6日）去醫院看張友驊時對方仍是昏迷狀態；週一（7日）醫生幫他做斷層掃描，發現腦部有病變、還要觀察是否能清醒。陳琴富透露11日早上接到張友驊家屬傳訊告知張友驊離世消息，得知張友驊是在早上8點過世，「他太太今早決定把他維生儀器拿掉，人就走了。」靈堂事宜陳琴富還未細問，僅知告別式會在10月30日舉行。

張友驊是於本月3日與妻子在住家附近散步時突然倒下，頭部重擊地面，醫護人員抵達現場時初步判斷已無呼吸心跳，張友驊曾任軍事記者，也曾在陳水扁競選台北市議員時擔任助選員，他過去常會上節目評論時事及軍事議題，當年還有經典金句：「這件事情只有3個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個我不能說」。

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