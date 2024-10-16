吳慷仁急改口缺席金鐘獎 承辦三立回應：尊重入圍者決定

吳慷仁將缺席紅毯。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第59屆金鐘獎星光大道名單今揭曉，近來飽受爭議的吳慷仁原本確定返台出席搶戲王，剛又傳出突然因為工作而缺席紅毯，承辦單位三立表示尊重入圍者決定。

今年入圍作品不論節目類及戲劇類作品都非常多元且百花齊放，兩天典禮的星光大道也是星光熠熠，包括《客家采風-山上優雅》陳明珠，《超級總動員》的鍾欣凌與郭彥均，《山裡來了熊孩子》Lulu、庹宗康、任容萱、粿粿與夏浦洋，《換個爸媽過幾天》大霈與馬大元，《守護我們的星球》的舒夢蘭與製作團隊，《上山下海過一夜之極島台灣》的四位主持人雷艾美、黃仕傑、Max與八弟，《我們這一攤》王彩樺、胡宇威、夏和熙，《超級夜總會》澎恰恰、許效舜、苗可麗，《嗨！營業中》的郭泓志、姚元浩、莎莎、張立東與浩子，《騎吧！哈林小隊》庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天，《哈囉！你給問嗎？》視網膜、大霈，《TOP DOG回家》製作團隊與藝人魏蔓、胡宇威及五隻狗和12位認養家庭一起走紅毯，此外還包括《綜藝大熱門》陳漢典與Lulu，《女王大人》曾國城、巴鈺以及《小姐不熙娣》的小S、派翠克等。

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而戲劇類走星光大道的藝人則包括《客家尋味劇場-女孩上場2》羅宏正，《不可饒恕的人》入圍女配角的吳奕蓉，《此時此刻》賈靜雯、劉俊謙、郭雪芙與楊銘威，《省省吧！我家富貴發》陳昭妃，《何百芮的地獄毒白》孫可芳與鍾瑶，《商魂》李國毅，《華麗計程車行》楊麗音、李李仁、黃舒湄，《愛愛內含光》巫建和、苗可麗、《美食無間》傅孟柏、《女兒大人加個賴》柯叔元，《不良執念清除師》曾敬驊、彭千祐，《有生之年》林心如、吳慷仁、謝展榮、方志友、鄭元暢，《不夠善良的我們》賀軍翔、林依晨、許瑋甯、柯震東，《有生之年》與《暗潮》兩項入圍的楊貴媚，今年入圍最多項的《八尺門的辯護人》李銘順、雷嘉汭、楊烈、潘儀君等。

除了星光大道精采絕倫外，典禮中也星光熠熠，除日前公布名單外，節目類由陳漢典搭檔許孟哲頒發「益智及實境節目獎」及「益智及實境節目主持人獎」，浩子及乱彈阿翔頒發「綜藝節目獎」及「綜藝節目主持人獎」；戲劇類則特別邀請林宥嘉擔任頒獎人，揭曉「戲劇類節目原創歌曲獎」等音樂獎項。

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