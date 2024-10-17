中國NBA退役球星易建聯嫖娼案女主角出面澄清 黑歷史被挖出

中國籃球員易建聯（左）爆出嫖娼，網友挖出女方為「京城喬姐」。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾在美國NBA湖人隊打過球的中國退役球星易建聯，今（17）日報出疑似嫖娼全裸照片，網路上對於女方身分討論聲浪不斷，有人指說易建聯嫖娼的對象是跨性別者，對方表示易建聯付了1500美元（約新台幣4萬8千元），因微信紀錄有「變性女主角」頭像，網友立刻挖出該女子疑似網紅「京城喬姐」，對此，「京城喬姐」發聲澄清：不是我的微信頭像。

易建聯嫖娼的裸照外流。（翻攝自微博）

被懷疑的「京城喬姐」遭網友指稱改名為李金金，但「京城喬姐」在澄清中表明：「易建聯傳聞女主人公（女主角）不是我，大家不要造謠揣測，該圖片模糊聊天紀錄為偽造，並非我本人自己的微信頭像」。

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「京城喬姐」李金金否認自己是嫖娼案的女主角。（翻攝自微博）

原名李玉程的「京城喬姐」出生於2005年，她以「李雨喬」的名字在網路走紅，後改名李金金。得知自己在網路上被謠傳是易建聯嫖娼對象，她除了喊冤之外，還表示會走法律途徑維護自身權益。但網友不相信「京城喬姐」所言，還肉搜出她是個跨性別者，2年前因為穿女裝進女性專用浴室引發爭議，還遭行政拘留，也曾在搭飛機時，空服人員喊她「李小姐」勃然大怒，更投訴空服員。

易建聯是繼姚明之後第2位前進美國NBA的籃球員，雖然現在已經退役，在球壇仍有相當地位，事發至今，易建聯本人尚未對外說明或發出回應。

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