晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國NBA退役球星易建聯嫖娼案女主角出面澄清 黑歷史被挖出

中國籃球員易建聯（左）爆出嫖娼，網友挖出女方為「京城喬姐」。（本報合成圖，翻攝自微博）中國籃球員易建聯（左）爆出嫖娼，網友挖出女方為「京城喬姐」。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾在美國NBA湖人隊打過球的中國退役球星易建聯，今（17）日報出疑似嫖娼全裸照片，網路上對於女方身分討論聲浪不斷，有人指說易建聯嫖娼的對象是跨性別者，對方表示易建聯付了1500美元（約新台幣4萬8千元），因微信紀錄有「變性女主角」頭像，網友立刻挖出該女子疑似網紅「京城喬姐」，對此，「京城喬姐」發聲澄清：不是我的微信頭像。

易建聯嫖娼的裸照外流。（翻攝自微博）易建聯嫖娼的裸照外流。（翻攝自微博）

被懷疑的「京城喬姐」遭網友指稱改名為李金金，但「京城喬姐」在澄清中表明：「易建聯傳聞女主人公（女主角）不是我，大家不要造謠揣測，該圖片模糊聊天紀錄為偽造，並非我本人自己的微信頭像」。

「京城喬姐」李金金否認自己是嫖娼案的女主角。（翻攝自微博）「京城喬姐」李金金否認自己是嫖娼案的女主角。（翻攝自微博）

原名李玉程的「京城喬姐」出生於2005年，她以「李雨喬」的名字在網路走紅，後改名李金金。得知自己在網路上被謠傳是易建聯嫖娼對象，她除了喊冤之外，還表示會走法律途徑維護自身權益。但網友不相信「京城喬姐」所言，還肉搜出她是個跨性別者，2年前因為穿女裝進女性專用浴室引發爭議，還遭行政拘留，也曾在搭飛機時，空服人員喊她「李小姐」勃然大怒，更投訴空服員。

易建聯是繼姚明之後第2位前進美國NBA的籃球員，雖然現在已經退役，在球壇仍有相當地位，事發至今，易建聯本人尚未對外說明或發出回應。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中