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安溥祝賀中國國慶遭譙！高雄露面樂迷高舉「台灣獨立」 真實反應曝光

安溥在打狗祭開唱，在台上訴說心聲。（翻攝打狗祭臉書）安溥在打狗祭開唱，在台上訴說心聲。（翻攝打狗祭臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕文青歌手安溥日前祝賀中國國慶，曝光了公開手寫信「祝福新中國成立七十五週年，人民和睦，萬里皆安」，讓許多台灣歌迷非常震驚，今晚她在高雄參加打狗祭，見到現場樂迷高舉台灣獨立旗幟表達想法，她也在台上做出回應。

其實在安溥出場前，就有歌迷狂喊「焦安溥，為什麼」，她上台說：「你們今天還有要聽我唱歌嗎？」似乎早就有預料，現場觀眾會有這樣的反應。

安溥今晚也談到：「我一向是一個把詞寫得有多元解讀的人，我覺得只有那樣才能容納事實，也能容納真相，也總覺得只有這樣，它才能夠迎接每個聽到歌的人不同的故事，勝過於一直闡述我自己。」

安溥親自回應粉絲，台下也有歌迷落淚。（翻攝打狗祭臉書）安溥親自回應粉絲，台下也有歌迷落淚。（翻攝打狗祭臉書）

對於今晚看起來表情嚴肅，她解釋：「背後不是不開心，我是用最榮幸、最慎重的心情，唱給今天每個來聽的聽眾。」

安溥感謝歌迷給她尊重，「在我演出的場合，你們永遠都是自由安全的，這個世界很大，我不敢說，每個地方都是一樣的，可是至少在我演出的地方，你可以做你自己，這是我對你最大的honor。希望你能感受到，我盡我所有的能力榮耀你，謝謝大家。」

現場有觀眾追問「為什麼」，安溥說：「不管是面對他人或自己，我相信你說真的，你真的想知道，請寫信到聯成娛樂官網，我是客服，好嗎？」

其實現場有歌迷力挺高喊：「安溥我愛妳」，只是最後她並沒有依照慣例跟現場觀眾大合照，還是讓許多粉絲失望了。

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