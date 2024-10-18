EXID哈妮未婚夫再爆醫療疏失！3小時無人值班 患者割喉險亡

EXID哈妮（右）原定和梁在雄結婚，如今爆出醫療事故將無限延期。（翻攝自哈妮、梁在雄IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團EXID「哈妮」Hani原預計9月將和醫生男友梁在雄舉行婚禮，不料日前男方開設的精神科醫院爆出醫死女病患，兩人婚禮無限延期。今（18）日再爆出醫療疏失並非第一次，早有發生過因管理疏失，導致病患自殘險身亡。

梁在雄經營的精神科醫院爆出醫死人。（翻攝自SBS）

據韓媒報導，一名員工出面爆料，指稱自己曾任職於梁在雄經營的精神科醫院，2017年時曾發生過患者外出回醫院時，因護理師人力不足，空班2至3小時無人管理，因此沒人檢查身上持有物品，才導致患者持工具自殘割喉，差點因失血過多身亡。

請繼續往下閱讀...

爆料一出，引起韓網震怒，梁在雄透過經紀公司回應：「本人與所有的醫療人員都感到心情很沈痛，對於失去家人、陷入悲傷之中的遺屬真心謝罪。」梁在雄現在也正接受調查中。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法