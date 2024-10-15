不只歐陽娜娜！這些藝人全跪了 轉發「只有一個中國」響應中共軍演

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歐陽娜娜近年將事業重心轉至中國，陸續參加多檔綜藝節目，據悉，半年可賺進新台幣3億元，為了海撈人民幣時常表態「愛國之心」。昨（14）日更是「搶頭香」轉發中國央視新聞軍演圖，喊話「台灣自古就是中國領土，只有一個中國！」陸續也有多位台籍藝人轉發該文。

歐陽娜娜搶頭香轉發央視軍演圖。（翻攝自IG、微博）

中國昨日在台海周邊展開「聯合利劍-2024B」軍演，中國央視新聞更是呼應轉發軍演圖。豈料，歐陽娜娜光速轉發，展現「愛中精神」，喊話：「台灣自古就是中國領土，只有一個中國！」而妹妹歐陽娣娣在軍演宣布結束後「補交作業」，在6點02分轉發該文。

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此外，藝人張韶涵、林瑞陽、張庭夫婦同樣轉發該貼文，並分別寫下「祖國統一，勢不可擋。」、「捍衛國家主權！維護國家統一」、「只有一個中國」。

這些「賣國求榮」的舉動引起台灣網友的怒火，許多媒體人也對此發聲。名嘴黃揚明發文痛批，「祝賀中國國慶真的事小，中國對自己家鄉軍演還鼓掌叫好，這些藝人必須要被譴責。」文章發布後獲得不少回響，媒體人「錢子」錢怡君也在底下留言，「她們瘋了。」

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