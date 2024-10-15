韓歌手鄭美愛罹舌癌 病因之一竟是蛀牙

南韓歌手鄭美愛以民謠選秀節目《Ms.Trot》走紅。（翻攝自鄭美愛IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓歌手鄭美愛以民謠選秀節目《Ms.Trot》走紅，2021年被診斷罹患舌癌而暫停演藝工作，近日在綜藝節目《超人回來了》透露罹癌原因之一，竟是因為蛀牙。

2019年，鄭美愛在選秀節目《Miss Trot Tomorrow》憑藉精湛歌藝奪下亞軍，2021年底突宣布暫停工作，低調透露要動大手術，直到去年1月接受KBS節目《人間劇場》採訪透露，當時因工作滿檔導致免疫力下降，經常生病。

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鄭美愛回憶在2021年期間因嘴巴連續發炎好幾個月，經檢查後竟被診斷罹患舌癌第三期，對愛唱歌的她無疑是重大打擊，之後接受醫生建議手術切除三分之一舌頭，她無奈說：「雖然還能說話，但因舌頭不完整導致臉部歪曲，發音也不準確。」

由於臉型變得不對稱，鄭美愛現在連吞嚥食物的難度也增加，且癌症容易復發，每天都活得戰戰兢兢。近日她上育兒綜藝節目《超人回來了》，分享帶4個小孩經歷和抗癌心得，並驚吐罹舌癌其中一個原因，竟然是因為蛀牙，「因為舌頭經常被腐爛蛀牙擦傷，導致舌頭一直發炎，最終釀成舌癌。」

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