金鐘59》鍾欣凌、郭彥均連5年與金鐘擦身！彭浩秦、陳韻如拿下兒童少年節目主持人獎

彭浩秦、陳韻如《學學嘴學學鼻》拿下兒童少年節目主持人獎。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（18）日於北流登場，本屆「兒童少年節目主持人獎」由彭浩秦、陳韻如《學學嘴學學鼻》拿下，擊敗連續5年入圍的鍾欣凌、郭彥均及大霈、馬大元組合。

「兒童少年節目主持人獎」入圍的有彭浩秦、陳韻如《學學嘴學學鼻》、大霈、馬大元《換個爸媽過幾天》、亞里《台灣囡仔、讚！》、鍾欣凌、郭彥均《超級總動員》以及龔俊杰《收成ê彼一工》，最後由彭浩秦、陳韻如成功拿下，上台也興奮感謝製作團隊與家人。

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「兒童節目獎」由《海洋日記》拿下。（三立提供）

「兒童節目獎」由《海洋日記》拿下；「少年節目獎」則由大霈、馬大元的《換個爸媽過幾天》拿下，同時大霈也以《哈囉！你給問嗎？》入圍「生活風格節目主持人獎」，是否能連拿兩個獎項還有待揭曉。

「動畫節目獎」獲獎的是公視《阿甯咕大戰想像蟲！》。（三立提供）

「動畫節目獎」獲獎的是公視《阿甯咕大戰想像蟲！》，《阿甯咕》動畫改編自台灣作家駱以軍散文《小兒子》，導演史明輝直呼做動畫不容易，像牽著蝸牛在走路、時間非常漫長。

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