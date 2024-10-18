晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘59》鍾欣凌、郭彥均連5年與金鐘擦身！彭浩秦、陳韻如拿下兒童少年節目主持人獎

彭浩秦、陳韻如《學學嘴學學鼻》拿下兒童少年節目主持人獎。（三立提供）彭浩秦、陳韻如《學學嘴學學鼻》拿下兒童少年節目主持人獎。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（18）日於北流登場，本屆「兒童少年節目主持人獎」由彭浩秦、陳韻如《學學嘴學學鼻》拿下，擊敗連續5年入圍的鍾欣凌、郭彥均及大霈、馬大元組合。

「兒童少年節目主持人獎」入圍的有彭浩秦、陳韻如《學學嘴學學鼻》、大霈、馬大元《換個爸媽過幾天》、亞里《台灣囡仔、讚！》、鍾欣凌、郭彥均《超級總動員》以及龔俊杰《收成ê彼一工》，最後由彭浩秦、陳韻如成功拿下，上台也興奮感謝製作團隊與家人。

「兒童節目獎」由《海洋日記》拿下。（三立提供）「兒童節目獎」由《海洋日記》拿下。（三立提供）

「兒童節目獎」由《海洋日記》拿下；「少年節目獎」則由大霈、馬大元的《換個爸媽過幾天》拿下，同時大霈也以《哈囉！你給問嗎？》入圍「生活風格節目主持人獎」，是否能連拿兩個獎項還有待揭曉。

「動畫節目獎」獲獎的是公視《阿甯咕大戰想像蟲！》。（三立提供）「動畫節目獎」獲獎的是公視《阿甯咕大戰想像蟲！》。（三立提供）

「動畫節目獎」獲獎的是公視《阿甯咕大戰想像蟲！》，《阿甯咕》動畫改編自台灣作家駱以軍散文《小兒子》，導演史明輝直呼做動畫不容易，像牽著蝸牛在走路、時間非常漫長。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中