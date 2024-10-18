（影）金鐘59》吳宗憲自肥《玩很大》拿獎應歸功他！ 要求「開放中國作品」

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝玩很大》播出10年就入圍金鐘獎7次，今年以近2萬3千票拿下「最具人氣綜藝節目獎」，打敗去年得主《飢餓遊戲》並高出6千多票，可見知名度、人氣兼具。

左起：坤達、吳宗憲、KID。（攝影新聞組攝）

吳宗憲今年雙料入圍主持人獎，坤達擔任表演節目嘉賓，KID則是為了人氣獎特地前來典禮，3人合體的畫面感動不少粉絲，吳宗憲上台後先是大喊「台灣藝能界加油」，並笑說還是要自肥一下，因為自己是推動金鐘獎得主要開放觀眾票選的第一位倡導者，感慨自己爭取了10年終於成功。

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左起：坤達、吳宗憲、製作人董奕陞、KID。（攝影新聞組攝）

除了認為金鐘獎必須讓全民共同決定之外，吳宗憲下台後也在受訪區表示金鐘獎應該要開放給其他華人，讓所有華語作品都有機會可以角逐，「中國、東南亞、香港等地都應該放進來，金鐘獎才可以做大做久做遠，這是我推動此事的第6年了！之後每一年我都會講，相信總有一天可以等到。」

左起：坤達、吳宗憲、KID。（攝影新聞組攝）

製作人董奕陞表示節目播出10年，最要感謝的是「玩粉」的支持，才可以讓他們有繼續前進的動力，「非常感謝4位主持人，一起上山下海，我們就像一家人一樣。」坤達在台上也向柯佳嬿喊話：「老婆我等等拿完獎就回家。」也說希望明年可以坐在台下，KID則大喊：「我有女兒了！」一旁的吳宗憲也搞笑說：「我女兒已經在主持金鐘獎了，怎麼樣？」引發現場一片笑聲，而他在後台受訪時也說，自己在《綜藝玩很大》10年從無到有，無論是成就還是家庭，都是節目帶給他的禮物。

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