張友驊驚傳辭世享壽69歲！媒體人陳琴富證實：兄弟走好

陳琴富（右）曬出與張友驊的合照緬懷。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人、電視名嘴張友驊在山陀兒颱風襲台期間外出散步，不慎在花圃跌倒重創頭部，緊急送醫搶救。不少媒體圈好友為張友驊加油集氣，然媒體人陳琴富11日晚間突然發文「送友驊，兄弟走好」，證實張友驊不治的消息，享壽69歲。

陳琴富臉書全文：

送友驊 兄弟走好

秋風和煦麗日晴空

國慶日去見你最後一面

聽著老哥的呼喚

你只是不住的流淚

許是有太多的無奈

太多的不捨

都該放下了

從第一士校擔任排長兼教官

每週的軍官團一起活動

認識至今超過四十年

我退伍後在國是評論雜誌社任編輯

半年後你退伍也來入夥

但你來了一個禮拜

雜誌就被警總關了

雖然你長我一歲多

總叫我老哥

你說老哥沒關係 雜誌關了再辦

那時二十郎當 哪有能力辦

你說我來找人 找了郁慕明的助理耀一

你的大學同學 說動了郁議員

民國七十一年秋海棠雜誌就這樣誕生了

我們一起邀稿寫稿編稿

在學園新村共度美好的三年

你說話總是很誇張

也不知哪來一大堆秘聞

尾巴總會加一句 老哥你說是吧

我說是呢還不是呢

那時候你就愛寫軍事評論

特地為你開了一個軍事專欄

秋海棠之後你到媒體去了

也幫黨外雜誌寫稿

還拉著我去認識朱高正

報禁開放之後各自發展

就很少聯絡了

後來你當了名嘴

名氣也漸漸大了

只能在電視上看你放言高論

外界都有很不同的評價

但看在眼裡

你永遠是當年那個樣

單純帶一點痞

講話雖然誇張 但心地善良

偶爾在公共場合碰到

許是時間的堆疊

總如見兄弟一般親切

年紀漸長 大民兄從美國回來

這兩年才又常一起敘舊

你開始轉往自媒體

經營得不錯

政治的人事你知我知 不談了

你對我說過處事的原則

絕不出賣人格

老哥相信

三個月前秋海棠的老同事相聚

回到純真年代

你說個不停 秘辛多

不過癮 餐後再去小酒館

聊到夜半

颱風天看到新聞快報

說你跌倒就昏迷了

第一次去看了你

握著你的手 溫暖的

覺得你應該會回來

貪玩了忘了回家的路

第二次去看你

額頭上的疤很深

沒有動靜

一跟你說話 就止不住的淚

只能安慰著你 放寬心

走出醫院 這秋高氣爽卻揪人心

我特意去看你跌倒的地方

該死的花圃和燈柱

今早到清大上課

接到訊息說你走了

法鼓山師父已為你皈依

法名寬安 是該寬心安住

慢慢走 別再跌跤了

跟緊著 到西方極樂世界去

多念佛 不再談政治了

好生修行 等著老哥

西方再敘

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法