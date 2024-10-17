「舔共不到位」中媒急了？評吳慷仁「表現一言難盡」：別辜負期待

吳慷仁。（資料照，記者潘少棠攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金馬影帝吳慷仁近日大動作進軍中國市場，9月底證實簽約壹心娛樂，1日更火速在微博轉發祝賀中國75週年國慶的貼文，寫下「錦繡中華」祝福。然而，中國日前發動「聯合利劍-2024B」圍台軍演，他卻未像歐陽娜娜發文強調「只有一個中國」，讓部分中媒開始對他的立場頗有微詞。

國台辦16日舉行例行記者會，針對吳慷仁曾參與「太陽花運動」，遭質疑其立場問題，中國國務院台辦發言人陳斌華表示，如果以前對兩岸關係有過模糊認識，說過錯話與做過錯事，但只要能與台獨劃清界線，認同一中原則與自己中國人，願意來中國交流發展，「我們都歡迎」。

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不過，部分中國媒體的反應顯得格外微妙，《封面新聞》提醒吳慷仁，「不要辜負喜愛你的觀眾期待」，疑似暗指他的立場表態不到位。此外，《搜狐新聞》以張韶涵與歐陽娜娜積極表態的例子，大讚這些藝人表現很「自覺」，直言「吳慷仁自從來中國發展後，表現實在太一言難盡」，質疑吳慷仁的立場模糊，還指出他僅在微博提及中國國慶，其他平台則未見相同內容。

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