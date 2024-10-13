蕭敬騰婚禮激吻愛妻！Summer「13.33克拉驚人巨鑽」閃爆

Summer（左）手上高達13.33克拉的求婚戒，據傳逾千萬台幣。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰今晚將與經紀人老婆Summer在台北補辦浪漫婚宴，倆人在婚禮開始前受訪，大方接吻放閃光，甜蜜分享喜悅。

相關新聞：蕭敬騰不藏了！世紀婚禮倒數 Summer絕美婚紗流出

請繼續往下閱讀...

蕭敬騰（右）和老婆Summer今晚在台北補辦婚宴。（記者潘少棠攝）

老蕭受訪表示，「我本來以為夏天會頭很痛，因為整個過程她都在忙碌，我很擔心她昨晚睡不好，很快就聽到她的聲音（指呼吸聲）。」

Summer聽了也甜蜜回應：「我們有個生活小習慣，他要聽到我睡著聲音，他才睡得著，我昨天睡很好，倒頭就睡！」

相關新聞：恭喜！蕭敬騰世紀婚禮今晚登場 緊摟Summer喊沒經驗先道歉了

蕭敬騰（右）和老婆Summer大方曬恩愛。（記者潘少棠攝）

對於決定補辦婚禮，老蕭霸氣表示，原因是希望老婆以後不要後悔，他強調：「這個派對是給大家的，婚禮這件事，去年登記之後，應該馬上辦感覺會更好，隔了剛好一年，其實有點懶，有點逃避，再過就不會辦，跟夏天說要趕快辦！」聽來非常寵妻。

蕭敬騰（右）表示，老婆戒指克拉數13.33喻意「一生愛你除不盡」。（記者潘少棠攝）

而Summer手上高達13.33克拉的求婚戒超級閃耀，據悉價錢超過台幣千萬，老蕭放閃補充，克拉數代表著「一生愛你除不盡」，聽來非常甜蜜。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法