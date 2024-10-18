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金鐘59》林郁婷霸氣登三金現場爆尖叫！首次頒獎好剉：平常用拳頭說話

林郁婷首登三金頒獎，台上難掩緊張。（攝影新聞組攝）林郁婷首登三金頒獎，台上難掩緊張。（攝影新聞組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第59屆金鐘獎」節目類頒獎典禮今（18日）晚於台北流行音樂中心登場，本屆頒獎嘉賓「金上加金」，奧運金牌拳擊手林郁婷在全場歡呼尖叫聲中霸氣登場，頒發「最具人氣綜藝節目獎」。

相關新聞：金鐘59》節目得獎完整名單來了！《超級夜總會》奪綜藝節目主持人獎

林郁婷穿上貼身西裝中性扮相登上金鐘舞台，直呼很榮幸可以從奧運賽場跨界來參加金鐘盛會，難掩緊張地說：「很少有機會在這麼多人的場面說話，畢竟我平常是用拳頭說話。」

林郁婷笑稱平時用拳頭說話，直呼自己跟獎項有關聯的就是高人氣。（攝影新聞組攝）林郁婷笑稱平時用拳頭說話，直呼自己跟獎項有關聯的就是高人氣。（攝影新聞組攝）

林郁婷笑說大家可能好奇她跟獎項有什麼關聯？她左思右想得到答案，「大概就是人氣了吧！」一席話讓現場驚叫聲四起，她也笑說：「連我媽都說最近很常在電視節目上看到我，怎麼好像我得獎一樣。」至今對人氣感到不可思議，而「最具人氣綜藝節目獎」最後由《綜藝玩很大》拿下。

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