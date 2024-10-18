安心亞床頭放50萬救命金 自抖揪莊凱勛開房...鄉民受衝擊

〔記者李紹綾／台北報導〕安心亞在華視、公視台語台刑偵影集《孔雀魚》發現莊凱勛留下現金與信後交給尹馨。信中表明莊凱勛因為任務而借錢，若出事要尹馨拋棄繼承，與警局同僚指其因賭博欠債說法完全不同，信中一句「不要相信任何人」讓落水真相更加啟人疑竇。

尹馨（左）在《孔雀魚》質問安心亞（右）跟自己老公莊凱勛的關係。（公視台語台、華視提供）

畢業於北藝大戲劇系表演組的莊凱勛，很年輕就入行，看過圈內的人生百態，也體驗過人情冷暖，因此並不容易相信別人，他認為信任是互相的，會視對方付而決定給予多少信任，他也自豪是個口風緊的人：「不知道為什麼，大家都很相信我，很多不熟的人也會跑來跟我講秘密。我好像有一種垃圾桶的氣質。」

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莊凱勛在《孔雀魚》留下信件後就消失無蹤。（公視台語台、華視提供）

安心亞個性卻截然相反，她曾告訴自己很信任的朋友：「萬一出了什麼事 我的床頭有50萬。」不料對方突破盲點反問：「那你現在健健康康的我也可以拿嗎？」讓她哭笑不得。平時個性像傻大姐的安心亞，這回在《孔雀魚》演技更上一層樓，她在預告裡爆料自己與莊凱勛開房間，造成批踢踢論壇網友們強烈衝擊，紛紛留言：「這齣劇情有夠猛，毫無冷場」、「哇，小雪講真的嗎？」

尹馨在《孔雀魚》閱讀老公莊凱勛留下的信件。（公視台語台、華視提供）

安心亞（後）在《孔雀魚》安撫悲痛欲絕的尹馨。（公視台語台、華視提供）

《孔雀魚》集結尹馨、安心亞、藍葦華、莊凱勛、亮哲、張再興、夏靖庭、王自強、蔡明修等實力派演員聯袂演繹。深入探討社會底層小人物面對生命無常與個人慾望的掙扎，藉由尹馨清理命案現場的過程重新定義人心的乾淨與骯髒，企圖顛覆台灣社會大眾根深蒂固的刻板印象。《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻首播並將上架LINE TV、中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝。

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