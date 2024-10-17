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娛樂 電視

簡立喆婚姻不堪！控前夫出軌「扶正小三」 離婚騙簽放棄遺產

簡立喆指控前夫婚內出軌，更騙她簽下放棄遺產同意書。（翻攝自臉書）簡立喆指控前夫婚內出軌，更騙她簽下放棄遺產同意書。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕前主播簡立喆於2007年和交往僅2個月的成衣小開曾俊洋閃婚，不過這段婚姻只維持5年最終花殘月缺。針對自己的婚姻以失敗收尾，簡立喆近日上節目透露前夫在婚前及婚後判若兩人，指控對方婚內出軌卻隱瞞事實，更騙她簽下放棄繼承遺產同意書，種種不堪讓她對人失去信任，至今仍未再談戀愛。

簡立喆近日上《震震有詞》討論夫妻失和及離婚等議題，她以自身經歷透露與前夫是「和平分手」，因為當時的她根本不曉得對方出軌有小三。簡立喆坦言，當時被前夫熱烈追求，早已淪陷的她，在交往僅2個月後閃婚，豈料前夫在「婚前」以及「婚後」根本是兩副面孔。

簡立喆透露，前夫在婚前自中國工作結束返台都會立刻來找她，但婚後卻連班機時間都不願告知，甚至經常讓她獨自一人空等。相隔兩地的夫妻倆，通話次數也逐漸遞減，前夫的態度更明顯轉為冷淡，她最後鐵了心選擇離婚，結束這段為期5年的短命婚。

沒想到，簡立喆就在離婚1年之後，竟收到前夫告知再婚消息，盼能得到她的祝福，不過對方卻不打自招脫口「和女友交往2年」，她赫然驚覺前夫根本是婚內出軌，也瞬間憶起對方早有許多出軌跡象，然而最不堪的是她被騙在「放棄遺產同意書」上簽字，種種經歷讓她至今對人失去信任，誓言再也不敢輕易進入一段關係。

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