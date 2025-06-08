晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）鍾明軒俄羅斯行出事 砲火中遇詐騙金額曝光

鍾明軒遇觀光詐騙。（翻攝自臉書）鍾明軒遇觀光詐騙。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅鍾明軒不畏俄烏戰爭，跑到莫斯科沒想到今（8）卻在社群平台發文表示自己出事了！鍾明軒表示自己申請俄羅斯電子簽證沒想到意外通過，還嘲笑說可能是缺錢才會讓他去觀光。他也透露自己遇上觀光詐騙，體驗到驚心動魄的場面。

鍾明軒以「一個人去戰爭國家」發文，表示自己獨自前往仍處於戰爭狀態的俄羅斯，還說走出國門與外界的世界碰撞後，才真正明白自己習以為常的舉動與狀態，對他人而言可能是第一次見識的驚奇。

鍾明軒第一次到戰爭中國家就大開眼界。（翻攝自臉書）鍾明軒第一次到戰爭中國家就大開眼界。（翻攝自臉書）

鍾明軒坦承這趟俄羅斯之旅存在許多困難，例如叫計程車的時候，短短10分鐘路程，司機竟向他索討千元，經過爭吵與殺價，最後以600元成交。鍾明軒還說，與司機爭吵時，一度想要報警處理，沒想到對方竟然叫他馬上去報警，讓他當場嚇歪，心情也變差。

雖然旅途中困難重重，加上當地政府干擾GPS，手機定位亂跳、無法刷國際組織信用卡、付現金遇上找不開的窘境，不過他也找回自己施展魔法的力量，並說自己會帶著感恩的心繼續施魔法。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中