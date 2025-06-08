（影）鍾明軒俄羅斯行出事 砲火中遇詐騙金額曝光

鍾明軒遇觀光詐騙。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅鍾明軒不畏俄烏戰爭，跑到莫斯科沒想到今（8）卻在社群平台發文表示自己出事了！鍾明軒表示自己申請俄羅斯電子簽證沒想到意外通過，還嘲笑說可能是缺錢才會讓他去觀光。他也透露自己遇上觀光詐騙，體驗到驚心動魄的場面。

鍾明軒以「一個人去戰爭國家」發文，表示自己獨自前往仍處於戰爭狀態的俄羅斯，還說走出國門與外界的世界碰撞後，才真正明白自己習以為常的舉動與狀態，對他人而言可能是第一次見識的驚奇。

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鍾明軒第一次到戰爭中國家就大開眼界。（翻攝自臉書）

鍾明軒坦承這趟俄羅斯之旅存在許多困難，例如叫計程車的時候，短短10分鐘路程，司機竟向他索討千元，經過爭吵與殺價，最後以600元成交。鍾明軒還說，與司機爭吵時，一度想要報警處理，沒想到對方竟然叫他馬上去報警，讓他當場嚇歪，心情也變差。

雖然旅途中困難重重，加上當地政府干擾GPS，手機定位亂跳、無法刷國際組織信用卡、付現金遇上找不開的窘境，不過他也找回自己施展魔法的力量，並說自己會帶著感恩的心繼續施魔法。

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