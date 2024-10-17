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娛樂 電視

王傳一拍戲遇落石「打滑撞山壁」 安全氣囊爆開：嚇死我了

〔記者李紹綾／台北報導〕王傳一在大愛醫療輕喜劇《在光裏的人》飾演葉明憲醫生，每週三都會開車上山到大埔醫療站診治，最新劇情中，他開車奔馳臺三線，路途中遇到落石崩塌，緊急閃避卻車輪打滑，直接撞上山壁，畫面怵目驚心。

《在光裏的人》王傳一撞山壁出車禍，心有餘悸。（大愛電視提供）《在光裏的人》王傳一撞山壁出車禍，心有餘悸。（大愛電視提供）

王傳一回憶拍攝過程，透露因戲劇效果拍得比較驚悚一些，並請特技演員上陣，「武術指導撞上去的時候，安全氣囊還當場爆開，真的是嚇死我了，我還以為發生什麼事情，幸好一切都平安。」

王傳一拍攝《在光裏的人》成劇組便當長，幫大家打菜包便當還外送。（大愛電視提供）王傳一拍攝《在光裏的人》成劇組便當長，幫大家打菜包便當還外送。（大愛電視提供）

劇中描述葉明憲醫生因癌父病況惡化，他一度想辭掉大埔駐站醫生工作，後來出車禍，感受到鄉民的溫暖與關心。現實生活中，王傳一也和大埔鄉民累積深厚感情，尤其是其中一間餐廳的主廚，直呼感情好到差點要結拜，「第一天到大埔非常煩惱，因為這裡大部分都是砂鍋魚頭這類的大菜，那時我想吃一些家常料理，得知幫劇組做便當的餐廳是我的粉絲，他們一家人對我非常熱情。之後我每天不管拍到多晚，都會去跟他們吃飯聊聊天，甚至我想要吃什麼，主廚還會特別替我訂製專屬餐點，例如花枝意麵、麻油蛋、酸湯魚。」

《在光裏的人》王傳一在大埔親自下廚，幫忙做甕仔雞。（嚞娛樂提供）《在光裏的人》王傳一在大埔親自下廚，幫忙做甕仔雞。（嚞娛樂提供）

聊天後他們一拍即合，主廚甚至被王傳一稱為乾弟。後來，只要王傳一放假下山，大埔主廚就會準備酸筍還有超大魚頭讓他帶回家，再上山時王傳一就會帶一箱牛排跟龍蝦，送給大埔餐廳主廚禮尚往來。不僅如此，王傳一還成為劇組的「便當長」，下戲後會幫忙餐廳打包便當，義務成為當地最帥氣的「吳柏毅」跟「富胖達」送去給劇組，王傳一說：「便當就要熱騰騰的才好吃，一定要第一時間送達，導演也會看到我送完過去後，馬上就喊放飯。」

《在光裏的人》王道（左）與臧芮萱（右）的忘年友誼讓觀眾印象深刻。（大愛電視提供）《在光裏的人》王道（左）與臧芮萱（右）的忘年友誼讓觀眾印象深刻。（大愛電視提供）

飾演護理師蔡淑蘭的臧芮萱，與王道在劇中的忘年友情，也讓觀眾看了泛淚。劇中王道嫩妻躲債逃跑，臨走前還把王道養老的退休金全領走，焦伯伯（王道角色）淚流滿面哭訴，因為自己老又矬，老婆委屈陪他住在山上，「我不求她什麼，只希望能陪著她，為什麼這麼難？」一旁的臧芮萱眼眶泛淚，只能輕拍安慰。臧芮萱談到與王道對戲，戲外已經培養好默契，「看著道哥的眼睛，我就可以落淚，有些哭戲要先醞釀情緒才能入戲，但是我跟道哥不用，只要看他眼睛，我就可以感受到他真情流露，就可以被他感情感動，我就不由自主地流淚。」

《在光裏的人》臧芮萱（左）對戲王道（右）感情來真的。（大愛電視提供）《在光裏的人》臧芮萱（左）對戲王道（右）感情來真的。（大愛電視提供）

《在光裏的人》描述「無醫鄉」之一的嘉義大埔鄉，長年醫療匱乏，鄉民必須要開車2小時才能下山就醫，因緣際會來了兩位駐站醫師－中醫「葉明憲」醫師（王傳一飾演）與西醫「林繁幸」醫師（翁家明飾演），講述他們堅持不懈在偏鄉行醫20年的真實故事，由王傳一、翁家明、柯淑勤、霍正奇、陳明真、臧芮萱、張晏塵、王道、陳明珠、錦雯、杜蕾、游小白等人主演，每週一至週五晚間8點，在大愛電視、YouTube頻道播出。

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