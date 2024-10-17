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分手Joeman「速交新歡」遭質疑 妮婭嘆：為什麼不能找幸福？

妮婭與前任男友（左）、現任男友合照。（翻攝自IG）妮婭與前任男友（左）、現任男友合照。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名直播實況主「Niya」妮婭與百萬Youtuber「Joeman」九妹曾交往近3年，去年1月大方認愛，不過戀情疑似見光死，同年7月證實分手。不過，女方很快就找到下一春，今年3月公開新戀情，妮婭15日在社群進行問答互動時，看到有網友提出「懷疑被無縫接軌」，坦言自己也被檢討過，直言「有什麼理由不能去尋找幸福呢」。

妮婭過去與Joeman曾有一段戀情，相處2年半後決定公開，沒想到這段感情疑似見光死，在去年7月雙方宣布分手。今年3月妮婭透過社群宣布，與新任男友在去年底相愛，卻不免被網友質疑男友「換太快」。

然而，妮婭15日在IG進行問答互動時，一名網友提到，他與前女友分手後，對方在第二個月就開始新戀情，甚至已經一起出國旅遊，質疑「會不會她其實在等我提啊？小丑是我。」對此，妮婭表示，先前也有人認為她和Joeman分手半年後就開始新的戀情，是否代表她並不真心愛對方。她強調，自己對每一段感情都全心投入，身邊的朋友也都清楚，「只是當我沒有遺憾，那放下的速度就會很快，因為，有什麼理由不能去尋找自己的幸福呢？」

妮婭於IG與粉絲問答互動。（翻攝自IG）妮婭於IG與粉絲問答互動。（翻攝自IG）

妮婭認為，分手後就不用太在意對方的感情動態，有些人愛得濃烈但分手後可以放下很快，而有些人相愛過程平淡如水，但分手後卻要好幾年才可以放下，「完全取決於個性。」最後更不忘鼓勵網友，尋找自己的幸福。

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