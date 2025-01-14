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挺鬼鬼未婚懷孕被罵！異色檔案DK反嗆酸民「是有要幫忙養嗎」

異色檔案力挺鬼鬼意外引酸民攻擊，DK怒回嗆「說三道四的人是有要幫忙養嗎？」。（翻攝自YT）異色檔案力挺鬼鬼意外引酸民攻擊，DK怒回嗆「說三道四的人是有要幫忙養嗎？」。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「鬼鬼」吳映潔先前宣布未婚懷孕，卻被不少人嗆「父不詳」、「5678」，YTR異色檔案的DK也因在鬼鬼新聞爆出後，發表看法表示認同，且加碼透露和老婆Di掃不生小孩的原因，沒想到卻引來不理智網友攻擊，DK不忍了怒開嗆酸民。

DK近日發文表示自己和老婆基於健康因素沒有生孩子打算，文末「這是她的身體、人生，她說了算」一句話更被讚爆。雖認同的人不少，但卻也因此引來酸民攻擊，對此DK怒拍片回嗆：「說三道四的人是有要幫忙養嗎？」

DK表示，自願單親者只要不把孩子的出生當作是很羞愧的事，並能給予愛與安全感，小孩其實能理解。（翻攝自YT）DK表示，自願單親者只要不把孩子的出生當作是很羞愧的事，並能給予愛與安全感，小孩其實能理解。（翻攝自YT）

DK讀了不少研究，他也在影片點出，非計畫單親媽媽所生的孩子確實會在成長過程遭遇困難，不過主因並非是沒有爸爸，而是經濟狀況與家庭氛圍出了問題，這樣的狀況同樣也會出現在雙親家庭，由此可見家庭成員並非關鍵因素。而通常自願單親者大多受過高等教育且經濟狀況佳，她們只要不把孩子的出生當作是很羞愧的事，且能給予愛與安全感，小孩其實能理解。

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