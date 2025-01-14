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娛樂 最新消息

「乃木坂46」岩本蓮加親密照流出！認背叛粉絲：暫停活動

岩本蓮加去年11月發行首本個人寫真集，小露性感一面。（翻攝自X）岩本蓮加去年11月發行首本個人寫真集，小露性感一面。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日團「乃木坂46」成員岩本蓮加當偶像8年，近來和男友親密照在網上流傳，衝擊許多男粉絲，紛紛表示不可能、不敢相信；岩本蓮加今（14）稍早發布道歉聲明，認了是照片中的女主角，並宣布暫停演藝活動，試圖止血。

岩本蓮加和疑似男友的男子親密照在網上流出，引發網友熱議。（翻攝自X）岩本蓮加和疑似男友的男子親密照在網上流出，引發網友熱議。（翻攝自X）

網上流傳一則「悲報！岩本蓮加和疑似男友的男子親密照流出」，圖片可見男女親密相摟，看來是情侶關係，該文提到此消息讓許多男粉絲陷入瘋狂，無法接受事實。

岩本蓮加發布道歉聲明。（翻攝自X）岩本蓮加發布道歉聲明。（翻攝自X）

岩本蓮加於2016年9月成為乃木坂46第三期成員，今年剛滿20歲的她，當時是全團中最年輕的女孩，此後人氣不斷上升，更在去年11月19日推出首本個人寫真集，形象很好。

據報導，她的寫真集在馬來西亞拍攝，趁青春年華，以比基尼、內衣造型展現性感面貌，沒想到過沒多久卻敗在私人生活，讓網友深受衝擊。

岩本蓮加道歉聲明（翻譯）如下：

前幾天，我的私人照片被發布在X上。

因為我輕率的行為，給許多人帶來了擔憂和困擾，我深感抱歉。

感謝粉絲們的支持，讓我能夠在12歲時開始，8年來作為乃木坂46的成員進行活動，但我卻做出像背叛一樣的行為，對此感到非常後悔。

我決定暫時停止活動。

我會深刻反省自己的輕率行為，並確保這樣的事情不會再發生。我會了解自己的立場之後，重新整理心情，努力為乃木坂46做出更多貢獻。

乃木坂46對我來說是最重要的。

這次真的非常抱歉。

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