才回韓發展！李晧禎鬆口「球隊潛規則」 辛酸內幕曝光

李晧禎上個月無預警宣布解約回韓。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李晧禎擁有甜美外貌及高挑身材，來台加入富邦啦啦隊Fubon Angels不到1年，就提前解約回韓，令一票球迷感到不捨。而在返鄉前，她與好姐妹趙娟週登上網路節目《Talk一杯》，目前最新一集公開，兩人談起韓國啦啦隊的「老么潛規則」，令一旁的主持人聽完都忍不住驚呼「好悲慘喔」。

李晧禎（左）與趙娟週大談韓國啦啦隊文化。（翻攝自YT）

李晧禎與趙娟週在節目中談起韓國啦啦隊的「忙內（老么）辛酸史」，表示在韓國文化裡，年紀小的相對要做比較多事情，李晧禎提到自己當初加入啦啦隊時，比較年長且外觀成熟，即使大部分的隊員都比她年輕，但畢竟資歷較淺，所以她都會自發性的幫忙提行李、整理衣物、丟垃圾等，就算現在已經脫離忙內身分，她仍會站出來幫忙。

請繼續往下閱讀...

而從高中就開始跳啦啦隊的趙娟週，表示隊內有很多比她年長的前輩，因此經常需要打掃練習室，在宿舍幫忙洗衣服，就連鋪棉被都是忙內要負責，趙娟週無奈感嘆，自己到現在還在過老么生活，讓她不禁苦笑，「忙內很累，很辛苦」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法