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娛樂 最新消息

收包裹被討數萬…不給就「上門砍人」 許常德：已有不少人中招

音樂人許常德。（資料照，記者王文麟攝、翻攝自臉書）音樂人許常德。（資料照，記者王文麟攝、翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕音樂人許常德今（13）日在社群分享新的詐騙案例，會有一通電話通知有包裹要簽收，一旦收下，就會被索取數萬元，要是不給，則會有討價公司或黑社會上門砍人

許常德透露，朋友的爸爸在地檢署上班，發現近日出現新的詐騙模式，首先會有通電話自稱是快遞，先給你打電話隨機，並告訴你有快遞包裹，但由於天氣潮濕，看不清地址及姓名，只知道電話，所以會請你提供地址、姓名。接著很快就會有快遞公司人員上門送來任何的物品假菸或假酒，請你簽收或蓋章，「由於很多人的本性和習慣，看到有東西送來，不問來處，就隨意簽收」。

可怕的是，一旦簽收，隨後馬上就會有電話打來，告知包裹已經收了，必須按他們提出的銀行帳戶匯錢，「一般索費要數萬，如果你不肯給，便會有討價公司或黑社會上門砍人他們有你的地址）」。許常德透露，這種詐騙已經有不少人中招了，呼籲網友要有所警惕。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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