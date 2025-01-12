視網膜爆遭主播排擠！空降華視9個月「閃辭內幕全說了」

「視網膜」陳子見2018年空降華視成為午間黃金時段史上最年輕主播。（資料照，華視提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「視網膜」陳子見2018年空降華視成為午間黃金時段史上最年輕主播，初試啼聲獲得觀眾極高的評價，時任總經理莊豐嘉對他頗為重用，當時還陪著一起開記者會宣傳，沒想到不滿1年就閃辭主播台不再播報新聞，當初更有傳係因遭受其他主播排擠讓他待不下去。如今事隔6年，視網膜近日鬆口透露當初離開華視的真正主因。

視網膜原先以在《眼球中央電視台》走紅，該節目類型以新聞模式諷刺時事，在網路上別具風格，當時年僅23歲的他受到華視時任總經理莊豐嘉邀請，以本名陳子見入主華視午間新聞，不過短短9個月就不續約走人，當時更有傳是因收視率不佳、違反內規接業配、遭到台內其他主播排擠等因素，讓他鐵了心閃辭主播台。



事隔6年，視網膜近日作客YouTube頻道《唐陽雞酒屋》談起這段主播職涯，直言如果自己是以現在30歲的靈魂就不敢嘗試。此時，唐綺陽單刀直入表示：「主播是一個宮鬥很厲害的職業！」不過，視網膜則否認並透露：「我覺得是成就感，沒有讓我覺得（有）很多，那個時候還年輕麻，23歲，就覺得人生在30歲之前要去多看多學！」

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不僅如此，視網膜再繼續透露，坦言那時候會離開華視的主播台，也是因為去了一趟東京，他憶述自己在2018年11月與友人赴東京旅遊時，看著楓葉悟出了一些人生道理，當時他不斷反覆自問：「為什麼我要一直在一個自己覺得可能不會再進步的環境裡面！」這才讓他才毅然決然離開華視主播台。

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