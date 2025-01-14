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李威捲命案！親妹誆騙「身世淒慘」詐深情男斗內34萬

李威（左）爆涉入殺人案，胞妹李翊涵也曾涉愛情詐騙。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）李威（左）爆涉入殺人案，胞妹李翊涵也曾涉愛情詐騙。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕44歲李威以往憑藉《青春六人行》、《吐司男之吻》、《鬥牛，要不要》等戲劇作品打開知名度，卻突然消失於螢光幕前長達10年之久，期間傳出他虔誠專心修習佛法因而拒絕接戲，如今卻意外捲進北市精舍殺人案。然而，身陷官司之中的不只有李威，就連小16歲的胞妹於多年前也涉及「愛情詐騙案」。

李威淡出演藝圈這10年，曾赴中國發展、轉行賣茶具、虔誠修佛拒接戲，如今爆出涉入精舍命案，消息令外界不可置信。攤開李威的家族樹狀圖，他在家中排行老大，底下還有9名同父異母的兄弟姊妹，排行老二的「李一休」更是知名健身網紅，堂弟則為多人知悉的八點檔男演員李易。

無獨有偶，與李威相差16歲、家中最小的親妹妹李翊涵，曾化名「特特」於2022年涉及直播詐騙吸金，當時她遭到一名王姓男子指控在答應交往請求後，以父親外遇、被前男友家暴、錢財遭渣男拿光等藉口，企圖以悲慘家世博取同情，誆騙對方斗內，詐得約34萬元，被一狀告上法院後全案才公諸於世。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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