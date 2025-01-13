「東大校花」現蹤台灣夜市！被2美食擄獲狂讚：簡直是天堂

神谷明采日前來台跨年。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本正妹網紅神谷明采擁有清純甜美的臉蛋，外貌神似女星石原聰美，更曾獲得日本「東京大學小姐」冠軍。近日，她在IG曬出一系列來台旅遊的照片，現蹤台北寧夏夜市朝聖美食，讓她激讚「簡直是天堂」。

神谷明采大讚台灣簡直是天堂。（翻攝自IG）

神谷明采在IG分享多張來台美照，可見她跟「寧夏夜市」4個大字俏皮擺拍，並在夜市中品嘗了多樣美食，透露自己最愛是蚵仔煎和胡椒餅，不忘喝手搖飲的她，開心表示台灣珍珠奶茶的價格是日本的一半，且茶葉品質非常高，簡直是天堂。另外，她還幸運看到101施放的跨年煙火，讓她直呼「超級幸福，第一次來台灣就愛上這裡了！一定還會再來。」

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貼文曝光後，吸引大批網友留言，「歡迎來台灣玩」、「吃東西的樣子好可愛」、「歡迎再來！」、「歡迎來到台灣，希望妳玩的開心」、「明采超漂亮又可愛」、「台灣甜的辣的食物都很好吃」。

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