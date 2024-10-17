晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

震驚！「一世代」連恩酒店外墜樓逝世 享年31歲

〔記者鍾志均／綜合報導〕英國天團「一世代」One Direction前成員連恩佩恩（Liam Payne）今（17）傳出在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯某酒店外身亡，多家外媒報導，連恩從酒店三樓墜落，享年31歲，稍後由警方證實死訊，震驚樂迷。

連恩佩恩驚傳在酒店外墜落逝世。（翻攝自X）連恩佩恩驚傳在酒店外墜落逝世。（翻攝自X）

警方表示，警局人員在接到報案電話後，於週三下午緊急前往酒店，報案人稱該男子「可能受毒品或酒精影響」，沒想到竟是連恩。

「一世代」自2016年1月起，團體中止活動，連恩與大10歲的女歌手雪莉兒相戀，2017迎接兒子出生，不過隔年兩人就宣布分手。

今年3月，連恩還發行了單曲《Teardrops》，稍早之前，他還在阿根廷參加前成員的音樂會，沒想到就此永別。

☆飲酒過量，有害健康☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中