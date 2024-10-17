震驚！「一世代」連恩酒店外墜樓逝世 享年31歲

〔記者鍾志均／綜合報導〕英國天團「一世代」One Direction前成員連恩佩恩（Liam Payne）今（17）傳出在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯某酒店外身亡，多家外媒報導，連恩從酒店三樓墜落，享年31歲，稍後由警方證實死訊，震驚樂迷。

連恩佩恩驚傳在酒店外墜落逝世。（翻攝自X）

警方表示，警局人員在接到報案電話後，於週三下午緊急前往酒店，報案人稱該男子「可能受毒品或酒精影響」，沒想到竟是連恩。

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「一世代」自2016年1月起，團體中止活動，連恩與大10歲的女歌手雪莉兒相戀，2017迎接兒子出生，不過隔年兩人就宣布分手。

今年3月，連恩還發行了單曲《Teardrops》，稍早之前，他還在阿根廷參加前成員的音樂會，沒想到就此永別。

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