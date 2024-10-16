宋逸民兒子將赴英國當老師 陳維齡淡出螢光幕「近況曝光」

宋逸民跟陳維齡（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝起發光今宣布年度計畫，今年將在台北、新北、台中三地舉辦三場大型傳愛巡迴活動「STILL我在這裡 藝起發光音樂盛會」，由宋逸民牧師夫婦帶領的藝起發光團隊，再由七座金鐘奬導演洪榮良夫婦負責編導，吳東諺夫婦負責敬拜。

宋逸民跟陳維齡提到兒子駿哥目前已經大三，即將要去實習，在英國當老師，在國中與高二兩個年級當老師，這是跟公益慈善團體的合作當輔導老師，幫助需要幫助的孩子，而且各科都要幫助輔導，也讓孩子們有心靈上的指引，駿哥學的是國際商管，但英國組織來宣導時，他就有感動他想要去，因為跟爸媽的工作很像，學校就安排讓他去教書，夫妻倆也很贊成。

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除了辦活動忙到不可開交，陳維齡成為師母後坦承經歷了從來沒有經歷過的事情，「比如說教會弟兄姊妹，倘若有家屬過世，就要去殯儀館或她治療的醫院幫忙禱告，但我以前連參加喪禮都不能，會很害怕，可是成為師母後，這是我很重要的工作，不但不能害怕喪禮，家屬有任何儀式，就要第一時間趕到現場，這已是最重要的工作之一，不管任何時刻，即便半夜也要去。」

陳維齡膽子並不大，以前很怕瞻仰遺容，現在則是會幫助家屬做追思會，治喪過程也要參與，一起辦追思禮拜，從前很懼怕這些，現在卻是最重要的工作。宋逸民透露：「我們也會去陪伴臨終病人，常常在禱告過程時，他就離開了，這是很大學習跟突破，不是恐懼，而是盼望的心，相信我們未來能再相見，這就是我的使命。」

宋逸民對這件事感到光榮，「一般人很忌諱要去做這些事，但我卻有個使命送他到天上去，沒有恐懼，讓病人放鬆，希望他們走的安詳，同樣現在與教友相處過程中，也盼望能幫助他們在職場上，給他們希望跟信心。」

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