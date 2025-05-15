晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

爺爺當將軍「孫子東引島乖乖當一年兵」 網紅怒噴閃兵「1弔詭事」

大根昨晚搭機回台，一下飛機就被新北市刑大員警帶回調查，他在機場說，非常抱歉造成困擾，配合調查後會向社會大眾公開說明跟道歉。（記者朱沛雄攝）大根昨晚搭機回台，一下飛機就被新北市刑大員警帶回調查，他在機場說，非常抱歉造成困擾，配合調查後會向社會大眾公開說明跟道歉。（記者朱沛雄攝）

〔娛樂頻道／台北報導〕繼王大陸之後，昨再爆藝人花錢找「閃兵集團」造假醫療證明涉嫌閃兵，包含陳大天、大根、威廉、陳零九等人都陸續被逮捕，警方移送地檢署，經檢方複訊後諭令李銓15萬交保、范姓役男15萬交保、陳大天25萬交保、阿虎28萬交保、陳零九30萬交保。對於這份閃兵藝人名單，網紅鬼才阿水怒噴，還提到自己爺爺是將軍，「我也是從二兵開始，乖乖在東引島上待上一年，根本沒甚麼好說的」。

威廉昨在新北刑大陪同下從台東搭機回台北松山機場。（記者陳奕全攝）威廉昨在新北刑大陪同下從台東搭機回台北松山機場。（記者陳奕全攝）

他認為當兵是非常基本的國民義務，即使不符合體檢資格，也有替代役能夠擔任，但這些藝人平常靠著大眾支持賺的盆滿缽滿，寧可把大量金錢拿去給「閃兵集團」來操作，也不願意盡最基本的義務，直呼：「這不只惡質，更是可惡，一旦檢警調查證屬實，我非常支持嚴懲這些人，並要求他們把該盡的兵役期給完成。」

鬼才阿水認為，最弔詭的是竟然還有這些人的粉絲為其護航，聲稱當兵是浪費時間，所以這些人的「違法行為」才是理所當然的，「把我們這些乖乖認分去當兵的人當傻子，我爺爺是將軍又怎樣，我也是從二兵開始，乖乖在東引島上待上一年，根本沒甚麼好說的」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中