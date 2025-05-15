爺爺當將軍「孫子東引島乖乖當一年兵」 網紅怒噴閃兵「1弔詭事」

大根昨晚搭機回台，一下飛機就被新北市刑大員警帶回調查，他在機場說，非常抱歉造成困擾，配合調查後會向社會大眾公開說明跟道歉。（記者朱沛雄攝）

〔娛樂頻道／台北報導〕繼王大陸之後，昨再爆藝人花錢找「閃兵集團」造假醫療證明涉嫌閃兵，包含陳大天、大根、威廉、陳零九等人都陸續被逮捕，警方移送地檢署，經檢方複訊後諭令李銓15萬交保、范姓役男15萬交保、陳大天25萬交保、阿虎28萬交保、陳零九30萬交保。對於這份閃兵藝人名單，網紅鬼才阿水怒噴，還提到自己爺爺是將軍，「我也是從二兵開始，乖乖在東引島上待上一年，根本沒甚麼好說的」。

威廉昨在新北刑大陪同下從台東搭機回台北松山機場。（記者陳奕全攝）

他認為當兵是非常基本的國民義務，即使不符合體檢資格，也有替代役能夠擔任，但這些藝人平常靠著大眾支持賺的盆滿缽滿，寧可把大量金錢拿去給「閃兵集團」來操作，也不願意盡最基本的義務，直呼：「這不只惡質，更是可惡，一旦檢警調查證屬實，我非常支持嚴懲這些人，並要求他們把該盡的兵役期給完成。」

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鬼才阿水認為，最弔詭的是竟然還有這些人的粉絲為其護航，聲稱當兵是浪費時間，所以這些人的「違法行為」才是理所當然的，「把我們這些乖乖認分去當兵的人當傻子，我爺爺是將軍又怎樣，我也是從二兵開始，乖乖在東引島上待上一年，根本沒甚麼好說的」。

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