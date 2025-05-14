涉「閃兵」藝人大根回國了！下機秒被警帶回

藝人大根搭機回台，一下飛機就被新北市刑大員警帶回調查，他在機場說，非常抱歉造成困擾，配合調查後會向社會大眾公開說明跟道歉。（記者朱沛雄攝）

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕男星王大陸「閃兵」2月被捕，檢警今早發動第二波掃蕩，對象包括藝人陳零九（陳志豪）、陳大天（陳道賢）、威廉（廖亦崟）、大根（黃亮鈞）、阿虎（吳致任）、李銓、舞台劇演員黃博石等人，其中，大根今晚搭機返回台灣，一下飛機就被警方帶回調查，大根在機場說，非常抱歉造成困擾，配合調查後會向社會大眾公開說明跟道歉。

王大陸「閃兵」，2月被逮，檢警發現還有許多男星涉閃兵，今早第二波掃蕩，拘提陳零九、陳大天、阿虎等藝人，新北地檢署復訊後，陸續諭令陳零九30萬元交保、阿虎28萬元交保、陳大天25萬元交保。

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人在國外的大根透過經紀公司發聲明說，就此行為造成社會不良示範，大根深感抱歉，若涉有法律責任，也會向司法機關秉實承認，配合一切偵辦，除了應負的法律責任外，亦將依循日後兵役機關命令依法服役。

大根搭乘長榮航空班機，晚間10點返抵桃園機場，新北市刑大員警在候機室等候，大根下飛機後，隨即將他帶回新北市刑大調查。大根在機場回應媒體說，非常抱歉造成大家的困擾，將全力配合調查，之後會詳細公開說明跟道歉。

藝人大根一下飛機就被新北市刑大員警帶回調查。（記者朱沛雄攝）

藝人大根返抵桃機被新北市刑大員警帶回。（記者朱沛雄攝）

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