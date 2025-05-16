5566全員服役！王仁甫王少偉還慘遭兵變 鐵粉淚讚沒愛錯人

〔記者邱奕欽／台北報導〕演藝圈「閃兵風暴」持續延燒，繼王大陸涉嫌砸百萬透過「閃兵集團」規避兵役後，檢方擴大追查，14日再拘提「五堅情」陳零九、「棒棒堂男孩」威廉、「SpeXial」陳向熙等11名涉案藝人。然而，各大偶像團體成員的兵役紀錄也陸續遭到翻查，意外發現天團「5566」竟全員當過兵，讓資深鐵粉們甚感欣慰。

「5566」小刀（左起）、許孟哲、王仁甫、孫協志、王少偉全員皆服過兵役。（資料照，記者陳奕全攝）

多位偶像男星近日遭檢警拘提調查，有網友赫然發現免役名單內，幾乎沒有喬傑立的藝人，「除了Toro，像是5566、183club、K ONE等等，好像全部都有當兵欸！」許多人因此恍然大悟，更陸續翻出5566成員在服役期間的新聞報導及畫面，證實孫協志、王仁甫、王少偉、許孟哲皆有實際服兵役紀錄，當中僅「小刀」彭康育曾因腰傷退團，並未服完完整役期。

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除了負責任將役期服畢，王仁甫、王少偉更曾因「兵變」躍上新聞版面，2人都分享過在軍中遭時任女友提分手的故事，如今再被翻出，意外成為熱議話題。相較之下，喬傑立旗下的偶像多數皆完成兵役義務，讓大票資深鐵粉大感欣慰，給予盛讚「最有擔當的天團，56真的不能亡！」、「這才是男團該有的樣子」、「果然沒愛錯，整團都是真男人，被感動到想哭！」

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