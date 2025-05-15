周杰倫也入列！台男星「免役理由大公開」Energy全員上榜
Energy成員分別患椎間盤突出、脊椎移位、脊椎側彎、氣胸、地中海貧血等因素免役。（Hit Fm聯播網提供）
〔記者邱奕欽／台北報導〕藝人閃兵風暴愈演愈烈，繼王大陸爆出砸百萬找「閃兵集團」偽造病歷逃避兵役後，檢方昨（14日）再拘提涉嫌規避兵役義務的陳零九、陳大天等11名演藝人員。事實上，「免役」在演藝圈早非罕見，男藝人常因身體狀況無法服役，常見理由囊括脊椎疾患、扁平足、心理因素等，其中「周董」周杰倫、Energy全團等皆免役。
周杰倫因患僵直性脊椎炎免役。（資料照，杰威爾提供）
台灣男藝人常見的免役理由，主要為脊椎相關疾病與心理因素，周杰倫、青峰、劉以豪、賀軍翔、李威等人因脊椎側彎、僵直性脊椎炎而獲免役；Energy的5名成員也全數免役，理由涵蓋脊椎移位、氣胸、地中海型貧血等；陳柏霖、朱孝天則因氣喘免役；羅志祥、五月天石頭則因心臟問題無法服役。
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當中也有特殊案例，吳奇隆1997年入伍後因肩膀反覆脫臼，一年內即驗退改為國民兵；周渝民原遭台北市駁回憂鬱症免役申請，後遷戶籍至基隆市成功免役；焦慮症、憂鬱症也成為近年常見心理因素免役原因，包括林昶佐、蘇打綠青峰皆因精神狀況獲准免役。然而，儘管身體因素各有不同，但若屬實屬法定範圍，與造假行為仍有明顯區隔。
【男星免役理由大公開】
脊椎問題
【僵直性脊椎炎】周杰倫、李威、李易、敖犬
【脊椎側彎】劉以豪、賀軍翔、青峰
【椎間盤突出】Energy阿弟（服役12天驗退）
【脊椎移位】Energy牛奶
【脊椎側彎】Energy Toro
心理因素免役
【憂鬱症】周渝民（申請2次才過）
【焦慮症】林昶佐
【憂鬱症】【脊椎側彎】青峰
氣喘免役
陳柏霖
朱孝天
扁平足免役
五月天阿信
藍正龍
陳漢典
GINO
心臟問題免役
羅志祥
五月天石頭
TANK
李沛旭
辰亦儒
特殊案例
【脫臼】吳奇隆（入伍1年內多次脫臼→改當國民兵）
【氣胸】Energy 坤達
【地中海型貧血】五月天怪獸、Energy書偉
【韌帶斷裂】炎亞綸、姚元浩
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