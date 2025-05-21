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黃子佼爆離婚 吳宗憲要孟耿如「記住1事」：大家會重新接受妳

黃子佼（左）與孟耿如今爆出離婚消息，吳宗憲（右）得知後，第一時間瘋狂開罵。（資料照）黃子佼（左）與孟耿如今爆出離婚消息，吳宗憲（右）得知後，第一時間瘋狂開罵。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼與孟耿如今爆出離婚消息，吳宗憲得知後，第一時間瘋狂開罵，不過他也語重心長給孟耿如建議：「好好帶著孩子過新生活⋯⋯⋯遠離這一切！大家可以重新接受妳的。」

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孟耿如在《我們與惡的距離2》的戲份遭刪減。（翻攝自YouTube）孟耿如在《我們與惡的距離2》的戲份遭刪減。（翻攝自YouTube）

黃子佼與孟耿如曾是演藝圈中讓人稱羨的模範夫妻，然而自前年黃子佼深陷MeToo風波後，婚姻便歷經極大考驗。而孟耿如連帶受到影響，演藝事業、副業都停擺，眾所矚目的《我們與惡的距離2》有關她的戲份也遭刪減，每當她想為自己發聲時，都要受到大眾批評，想必內心極為痛苦。

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雖然吳宗憲不支持黃子佼回歸演藝圈，但他仍鼓勵孟耿如帶著孩子離開這一切，重新開始，認為觀眾勢必能再接受她。

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