三角糾紛還沒完...韓韶禧爆創「分身帳」開嗆惠利！網揪2疑點

韓韶禧遭疑創辦小帳，多次在惠利IG貼文留下惡評。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年年初南韓女星韓韶禧捲入惠利及柳俊烈的感情，導致事業受創，直到她宣布與柳俊烈分手，此事件才告一段落。沒想到，近日又被發現她疑似創辦小帳，多次在惠利IG貼文留下惡評，南韓網友也當起偵探，提出2疑點。

韓韶禧（左）與全鍾瑞近期合演戲劇，兩人私下交情也非常好。（翻攝自IG）

全鍾瑞追蹤了1個「惠利酸民」帳號，該帳號的大頭貼是一張土星的照片，巧合的是，韓韶禧過去發佈的貼文當中也有同一張照片。（翻攝自全鍾瑞IG）



近期韓韶禧與女星全鍾瑞近期合演戲劇《Project Y》，兩人私下交情也非常好，有網友翻到全鍾瑞IG除了追蹤少量藝人外，另追蹤了1個常在惠利貼文留下批評的帳號，該帳號的大頭貼是一張土星的照片，巧合的是，該照片曾出現在韓韶禧今年7月發佈的貼文當中，許多人不禁懷疑該帳號是否就是韓韶禧的分身帳號？

對次，全鍾瑞的經紀公司16日接連回應「目前我們正在確認事實真相，暫時不便進一步回應」、「私生活難以確認」，全鍾瑞和韓韶禧本人則尚未做出回應。



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